Una condena de 50 años de prisión recibió Edwin Javier Ospino Garcés, declarado responsable del asesinato de Jack Ramírez Comas, un joven de 23 años que fue baleado durante un asalto ocurrido el 1 de noviembre de 2023, en el barrio Las Mercedes, en Barranquilla.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla. El hombre fue condenado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Tras conocerse el fallo, Zamara Comas, madre de Jack, expresó las emociones que le genera este resultado judicial, luego de más de tres años de alzar la voz para exigir que el crimen de su hijo no quedara en la impunidad.

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“Por fin, uno de los responsables del asesinato de mi hijo Jack fue condenado. Le dieron 50 años en primera instancia”, manifestó.

Fueron tres años de alzar la voz

La mujer aseguró que siente alivio porque finalmente obtuvo una respuesta de la justicia, pero también tristeza al saber que la condena no cambiará la pérdida que sufrió su familia.

“Por un lado, siento alivio porque al final de estos tres años de alzar la voz tuvimos justicia, pero también tengo toda esta tristeza y esta melancolía porque sé que nada de esto me lo devuelve”, expresó.

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Comas también agradeció a las personas que acompañaron su lucha, compartieron el caso y ayudaron a mantener vigente la historia de Jack. Consideró que esta condena puede evitar que otras familias atraviesen un sufrimiento similar.

Aunque calificó el fallo como un paso enorme, advirtió que continuará exigiendo justicia hasta que todas las personas involucradas en el asesinato respondan ante las autoridades.

“Este es un paso enorme y seguiremos luchando hasta que todos los responsables respondan”, sostuvo.

La madre del joven también expresó que, después de este resultado, espera quitarse parte del peso emocional que ha llevado durante estos años y vivir con mayor tranquilidad, sin dejar de recordar a su hijo.

Así ocurrió el asesinato

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos incluida en la sentencia, el crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2023, cuando Jack se encontraba junto a su novia dentro de un vehículo, frente a una vivienda en el barrio Las Mercedes.

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Un automóvil Suzuki Swift de color gris impactó la parte trasera del vehículo en el que estaba la pareja. Cuando Jack descendió para verificar lo sucedido, fue abordado por varios sujetos. Durante el asalto se produjo un forcejeo y uno de los atacantes accionó un arma de fuego. Posteriormente, los delincuentes se llevaron el automotor.

La novia de Jack, quien presenció los hechos, fue una de las principales testigos durante el proceso judicial y logró identificar a Edwin Javier Ospino Garcés como uno de los hombres que participó en el asalto.

En el mismo proceso, Luis David Manzano Orozco fue absuelto, debido a que el juzgado consideró que las pruebas no permitieron establecer su responsabilidad.

La decisión es de primera instancia y contra ella procede el recurso de apelación.