Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

La empresa Air-e Intervenida realizará este sábado 28 de noviembre trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de dos sectores del Atlántico. Las actividades se desarrollarán en el corregimiento de Chorrera, zona rural de Juan de Acosta, y en el barrio Sabanita de Sabanalarga, por lo que será necesario suspender temporalmente el servicio de energía.

En Chorrera, el personal técnico ejecutará labores de poda preventiva para retirar las ramas de árboles que se encuentran cerca de las redes eléctricas y que podrían representar riesgos para la prestación del servicio. Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Durante estas maniobras se interrumpirá el suministro de energía en las carreras 1 a la 7, entre las calles 1 y 4A, así como en las fincas Crazy Love y Los Alpes.

Trabajos en redes de Sabanalarga

Por otra parte, en el municipio de Sabanalarga se realizará el cambio de redes eléctricas en la carrera 16 con calle 25, en el barrio Sabanita. Esta intervención está programada entre las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario durante el cual los usuarios de este sector estarán sin servicio.

Finalmente, Air-e hizo un llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para que adopten hábitos de consumo responsable y eficiente de energía, teniendo en cuenta el impacto del fenómeno de El Niño y la importancia de hacer un uso adecuado del recurso.