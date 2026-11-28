El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, llegó a Montevideo, Uruguay, ciudad que este sábado 28 de noviembre será escenario de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina. Su presencia en la capital uruguaya despertó nuevamente la expectativa sobre las gestiones para que la capital del Atlántico reciba una final del torneo continental.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video en el que aparece junto a Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Llegando a Montevideo en este momento, buscando cosas lindas para Barranquilla. Seguimos soñando en grande y buscando más oportunidades”, expresó Char.

La visita se produce en medio de la apuesta de Barranquilla por consolidarse como sede de grandes eventos del fútbol sudamericano. La ciudad acaba de recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un evento que dejó un importante precedente en materia de organización y proyección internacional.

Barranquilla ya presentó su candidatura

La aspiración de recibir la Copa Libertadores no es nueva. El pasado 20 de noviembre la ciudad oficializó su candidatura para organizar la final de la edición 2028, una iniciativa impulsada por el alcalde Alejandro Char y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Por eso, la llegada de Char a Montevideo, en la antesala de la final entre Palmeiras y Estudiantes, se da en un momento clave para las aspiraciones de la ciudad. Sin embargo, todavía no hay una decisión oficial de la CONMEBOL sobre las sedes de las próximas finales.

Barranquilla busca dar otro paso en su posicionamiento deportivo y llevar al estadio Metropolitano una nueva definición internacional, esta vez por el título más importante del fútbol de clubes en Sudamérica.