Barranquilla buscará convertirse en sede de la final de la Copa Libertadores 2028. Este viernes 20 de noviembre, durante un consejo de la CONMEBOL que se realizará en la capital del Atlántico, la ciudad presentará oficialmente su candidatura, una iniciativa impulsada por el alcalde Alejandro Char y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

El presidente de la FCF se mostró optimista frente a las posibilidades de conseguir la sede y aseguró que no considera necesario esperar varios años para que el país pueda recibir este importante evento deportivo.

“Ese honor lo piden en ciudades de cada uno de los 10 países que conforman a la CONMEBOL. Seguramente lo vamos a hacer nosotros y no creo que nos toque esperar dos o tres años”, manifestó.

Final de la Sudamericana 2026

La aspiración se conoce justo cuando Barranquilla se prepara para recibir este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La intención es que este mismo recinto pueda albergar la definición del torneo de clubes más importante del continente.

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De conseguirlo, Barranquilla sería la primera ciudad colombiana en organizar una final única de la Copa Libertadores desde que la CONMEBOL implementó este formato en 2019. Asimismo, se convertiría en la primera del país en recibir las finales de los dos principales campeonatos de clubes sudamericanos.

Como parte de los argumentos para respaldar la candidatura, la ciudad cuenta con la ampliación del estadio Metropolitano, que pasó de una capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores. Las obras comenzaron el 18 de enero y se extendieron durante más de diez meses para adecuar el escenario de cara a la final de la Sudamericana.