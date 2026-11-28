El incremento de los impuestos a la cerveza y los licores genera preocupación entre tenderos, comerciantes y empresarios del sector turístico, quienes advierten que la medida podría reducir sus ventas, poner en riesgo empleos y favorecer el comercio ilegal. Así lo manifestaron durante las audiencias públicas del proyecto de Ley de Rescate Económico y Fiscal, realizadas en Barranquilla y Cali.

Las voces de los pequeños comerciantes fueron protagonistas en las audiencias públicas de las Comisiones Económicas Conjuntas Tercera y Cuarta del Congreso de la República, que finalizaron este 27 de noviembre en Barranquilla. En estos espacios, gremios, organizaciones sociales y empresarios expusieron sus preocupaciones frente a los efectos que tendría el proyecto de ajuste fiscal sobre sus actividades económicas.

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Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el posible aumento de los impuestos a la cerveza, un producto que, según los tenderos, representa una fuente importante de ingresos y ayuda a mantener el movimiento comercial de sus establecimientos.

Ulises Ortiz, tendero de Barranquilla con más de 20 años de experiencia y cuyo negocio está ubicado cerca del estadio Metropolitano, advirtió que el incremento podría trasladarse directamente al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta $3.500 podría llegar a venderse entre $5.000 y $7.000.

Para Ortiz, ese aumento sería difícil de asumir para los clientes habituales de las tiendas de barrio, principalmente personas de ingresos bajos y medios. La reducción del consumo, explicó, terminaría afectando los ingresos de los establecimientos y la estabilidad laboral de quienes dependen de ellos.

En su caso, señaló que de su negocio dependen tres familias y siete trabajadores, quienes cumplen jornadas de hasta 17 horas diarias.

Tenderos advierten sobre cierres y pérdida de empleos

Los comerciantes señalaron que el posible incremento tributario llegaría en un momento en el que los pequeños negocios ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos de funcionamiento.

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A los costos de los servicios públicos, especialmente las altas tarifas de energía, se suman las extorsiones que afectan a comerciantes en diferentes sectores de Barranquilla. Ortiz explicó ante los congresistas que las exigencias económicas de grupos delincuenciales, incluidas las cuotas semanales y los cobros de fin de año, representan una presión adicional sobre las ganancias de los establecimientos.

En ese contexto, advirtió que un nuevo impuesto podría llevar a los tenderos a reducir sus nóminas, limitar sus operaciones o cerrar definitivamente sus negocios.

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Otro de los riesgos señalados durante las audiencias fue el posible crecimiento del contrabando y la comercialización de licor adulterado. La preocupación de los comerciantes es que, ante el encarecimiento de los productos legales, algunos consumidores opten por alternativas más económicas en el mercado ilegal, con los riesgos que esto representa para la salud.

Los tenderos también explicaron que la cerveza y los licores cumplen una función importante en sus negocios, pues su comercialización contribuye al flujo diario de caja y favorece la venta de otros productos.