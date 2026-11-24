Juan Camilo Hernández regresó luego de siete partidos sin jugar por una lesión muscular y lo hizo por todo lo alto. El risaraldense ya había sido convocado para el derbi contra Sevilla, pero no vio acción en el empate 1-1, por lo que en la visita ante Slovan Bratislava inició como titular y marcó el doblete para el triunfo 0-2.

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Doblete de golazos de cabeza

El primer gol de la noche en Eslovaquia llegó al minuto 43′. Centro desde la derecha de Angel Ortiz y cabezazo letal del Cucho con un salto espectacular, para ponerla sobre la mano derecha del arquero rival.

Ya en el segundo tiempo volvió a aparecer el colombiano de cabeza. Esta vez el centro llegó desde un tiro de esquina que cobró Isco, Cucho anticipó al primer palo y definió al segundo palo, colgando la humanidad del arquero.

Cucho terminó saliendo al minuto 63 para darle ingreso a Troy Parrott, cuando el colombiano estaba cerca de marcar el tercero. Pellegrini decidió sustituirlo, partiendo de que apenas estaba regresando de la lesión.

Cucho, MVP del partido

Cómo no iba a ser el mejor jugador del encuentro. Para Sofascore, obtuvo una calificación de 8.4, por delante del 8.1 de su compañero Diego Llorente. El colombiano Nelson Deossa disputó todo el encuentro y terminó con 7.2.

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Cucho llegó a su tercer gol en Champions. Asimismo, completó 5 goles en la temporada, en la que también tiene 2 asistencias, en 11 partidos jugados. Con el Betis ya suma 25 anotaciones en 66 juegos.

El conjunto sevillano, por su parte, llegó a su cuarta victoria en la Champions League y escaló hasta la parte alta de la tabla con 12 unidades. Su próximo partido será ante el Como de Italia en condición de local.