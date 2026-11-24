Cúcuta

La tarde de este lunes 23 de noviembre, el Área Metropolitana de Cúcuta y municipios del occidente de Norte de Santander, se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por más de dos horas, luego de una falla registrada en la Subestación Belén, que obligó a la desconexión del sistema eléctrico, como medida de protección de la infraestructura.

“CENS informa que se presentó un evento en la Subestación Belén, que activó el sistema de protecciones generando que el sistema eléctrico del área metropolitana se desconectara para proteger los Transformadores de las Subestaciones Belén y San Mateo de Cúcuta. La Subestación San Mateo se encontró en contingencia por unas obras en el Sistema de Transmisión Nacional”, informó CENS a través de sus redes sociales.

La emergencia inició minutos antes de las 4:00 de la tarde y se prolongó hasta pasadas las 6:00 P.M.

“Nuestro personal operativo se encuentra en terreno, haciendo la reparación y reposición del elemento que falló, para restablecer el 100% de la demanda en el menor tiempo posible”, informó Mario Angarita, Jefe de la Unidad de Gestión Operativa de CENS grupo EPM.

Apagón generó dificultades en la movilidad de Cúcuta

La movilidad en la capital de Norte de Santander colapsó luego de la interrupción del servicio eléctrico, teniendo en cuenta que la falla que el apagon provocó sobre la red semafórica de la ciudad.

Mientras los equipos técnicos adelantaban las maniobras de recuperación del sistema, el suministro de energía comenzó a restablecerse de manera gradual en distintos sectores del Área Metropolitana de Cúcuta y los municipios del occidente.