Fabián Torrado sería uno de los secuestrados en Tibú. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una pareja fue secuestrada en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Las víctimas fueron identificadas como Fabián Torrado y Shirley Gerardino.

De acuerdo con las comunidades, los hechos se habrían registrado el pasado sábado, 22 de noviembre, en la vía que comunica al corregimiento de San Martín de Loba, Sardinata, con Campo Dos, Tibú, donde la pareja se movilizaba cuando habría sido interceptada.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre los responsables de la retención.