Norte de Santander.

Este martes 24 de noviembre, usuarios de varios municipios de Norte de Santander tendrán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica, según la información divulgada por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), del grupo EPM.

La desconexión de mayor duración está prevista entre las 7:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde, con una duración de 10 horas y 30 minutos.

Además, se anunciaron dos interrupciones de aproximadamente 15 minutos en sectores de otros municipios.

Los sectores afectados por la desconexión de 10 horas y 30 minutos son:

Cúcuta: El Espinal-Urimaco, La Alejandra, El Paraíso, La Represa, La Susanita, Limoncito, Mis Amores, San José de la Vega, La Florida y el corregimiento de Buena Esperanza.

Sardinata: Carlos Andrés Pérez, Bellavista, Betania, Botello Gómez, Caldacia, Cascarillales, Centenario, Chicanos, Cristo Rey, El Alto, El Baho, El Carmen, El Centro, El Guayabo, El Higuerón, El Llano, Guajira, La Ceiba, La Perla, La Pesa, La San Juana, La Victoria, Poblado, San Francisco, San Isidro, San Martín, San Roque-Tabiro, Tamarindo, El Líbano, Abejales, Andalucía, Balsamina, Berlín, Boconó, Campo Rico, Cascajal, El Cairo, El Cerro, El Diamante, El Junín, El Placer, El Porvenir, El Páramo, El Recreo, El Riecito, El Rodeo, El Rubí, El Lagual, El Vesubio, Fátima, Gallinetas, Gratamira, Guadalupe, Guayacanes, Jordán Bajo, La Barca, La Cristalina, La Esmeralda, La Forzosa, La Garita, Las Mesas, La Pailona, La Pita, La Popa, La Potrera, La Pradera, La Primavera, Las Pailas, Llano Grande, Los Curos, Miraflores, Naranjales, Paramillo, Puente Piedra, San Antonio, San Benito, San Gil, San José, San Juan, San Luis Alto, San Luis Bajo, San Miguel-Encerraderos, San Ramón, San Roque, San Sebastián, San Vicente, Santa Clara, Santa Cruz, Santa Rosa, Santa Teresita, Trinidad, Valderrama y Las Mercedes.

Lourdes: Centenario, El Rocío, La Pailona, Bellavista, La Cueva, Agua Blanca, Lourdes, San Miguelito, Las Brisas, Volcanes, Campo Rico, El Alto, El Vesubio, Fátima, Guaimaral, La Alianza, La Armenia, La Pajuila, Las Mercedes, Los Pinos, Moyitas, Naranjal, Pío XII, La Primavera, San Antonio, San Isidro y Villanueva.

Villa Caro: Agua Negra, Alto El Pozo, Balcones, Buenos Aires, Corazones, Cuestaboba, El Alto, El Carrizal, El Molino, El Oso, El Ramo, El Roble, El Silencio, El Silicio, El Último, La Humareda, La Pajuila, La Ramada, Las Colmenas, Las Indias, Los Curos, Palermo, Peña de la Virgen, Puerto Rico, Romero, Sabanitas, San Antonio, San Juan, San Miguel, San Roque, Santafé, Tarra Viejo, Villa Caro y Villa Roque.

Santiago: Alto Frío, Cacahuala, Cuperena, La Ensillada, Los Naranjos, Páramo y Zul Alto.

San Cayetano: Trapiches, Carmen de Tonchalá, La Florida, Urimaco, La Florida y La Palma.

Ábrego: Cuestaboba, La Primavera y Puerto Rico.

Bucarasica: Balcones, Bucarasica, El Alto, La Curva, La Miel, La San Juana, Toledo Plata, Cascajal, El Espejo, El Silencio, La Capilla, Las Indias, Agua Blanca, Campo Rico, El Carmen, El Cauca, El Paraíso, El Mosquito, El Tesoro, Filo Real, Filo Seco, Fortunas, Helechal, La Azulita, La Ciénaga, La Provincia, Las Cuadras, Media Libra, Mundo Nuevo, Pamplona, Planadas, Pueblecitos, San Antonio, San Miguel, San Pablo y Santa Rita.

El Zulia: Guayabo, Cerro León, Cristo Rey, Colinas, El Albarico, El Centro, El Mestizo, El Moral, El Paraíso, El Salto, El Taconazo, El Triunfo, Encerraderos, Esperanza, Francisco de Paula Santander, Gratamira, Guamito, La Alejandra, La Angelita, La Ayala, La Chácara, La Colorada, La Conquista, La Florida, La Martica, La Pradera, La Y-Astilleros, Las Brisas, Las Minas, Los Tocayos, Las Piedras, Nueva Colombia, Nueva Esperanza, Pajarito, Pan de Azúcar, Pedregales, Porvenir, Precozul, Primero de Mayo, Pueblo Nuevo, Quebrada Seca, Rampachala, Rancho Grande, San Cayetano, San Miguel y 20 de Julio.

Gramalote: Boyacá, El Cedral, El Mirador, El Rosario, El Silencio, El Triunfo, El Zumbador, Fátima, Jácome, La Garza, La Pailona, Miraflores, Monguí, Piedecuesta, Ricaurte, San Isidro, San Jorge, San José, Santa Anita, Santa Bárbara, Santa Rita, Santa Rosa, Santa Teresita, Teherán, Valderrama, Villanueva y Violetas.

Salazar: Carmen de Nazareth, Miraflores, Santa María, Buenavista-San Isidro, Filo Real, La Loma, La Victoria, Las Flores, Las Mercedes, San Antonio del Filo, San Luis, Santafé y Santa Bárbara.

Dos interrupciones de aproximadamente 15 minutos

CENS también anunció dos breves interrupciones que afectarán sectores de los siguientes municipios:

Cúcuta: corregimiento de Buena Esperanza.

Arboledas: Palchal, Barrientos, Bateas, Bejucales, El Palchal, El Palmar, El Roble, Gurapal, Huerta Chiquita, La Argentina, Pericos, Peña Blanca, Rudeta, San Antonio del Filo, San Pablo Nuevo, Santa Bárbara, Termopilas, Vega del Río y Villa Sucre.

Bochalema: Bateas, Limoncito, Nebraska y San Antonio de la Torre.

Cucutilla: Aguadas, Asomada, Caracolí, Carrizal, Centro, El Topón, Guayabito, Instituto, La Despensa, Naranjos, María Auxiliadora, Meseta I, Molino, Morales, Llano Carrillo, Morquecha Norte, Pedregal, Román, San Isidro, San Miguel Bajo, Sisavita, Sogamoso, Zulasquilla, Alrededor, Camacho, Capira, Confines, Cuestarica, Eccehomo, La Cuchilla, La Meseta, Morquecha, Peñoncito, San Ignacio, San Miguel, Sanabria, Santa Teresita y Tierra Grata.

Durania: Peña Blanca.

Se recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente los listados y verificar si su sector está incluido en la programación.

La información corresponde a las desconexiones anunciadas para este martes 24 de noviembre de 2026.