El encuentro organizado por Prisa Inspira, en alianza con Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca discutirá el valor estratégico de la Sabana Centro, teniendo en cuenta las necesidades de puntos neurálgicos de la zona como Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, y sus desafíos y oportunidades en materia de servicios públicos y gestión ambiental y económica.

La conversación partirá del contexto actual de la región que comprende su expansión territorial y crecimiento poblacional, las debilidades en materia de calidad de vida y prestación de servicios públicos que puede generar este fenómeno y la forma de aprovechar esas carencias para coordinar una hoja de ruta hacia el fortalecimiento de estas áreas.

La articulación entre municipios, departamento y actores del sector privado formará parte central de los temas por discutir, junto con las alianza que se pueden llegar a consolidar en el desarrollo de proyectos de manejo de residuos, infraestructura de acueducto, electricidad y todo lo que necesita la Sabana Centro para llevar su competitividad a un nuevo nivel en la nación.

El evento tendrá lugar el lunes 30 de noviembre a las 7:30 AM. Todas las conclusiones, diálogos y consensos podrán conocerse en las plataformas digitales de Caracol Radio.