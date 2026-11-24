El nuevo rumbo de la Sabana Centro: sostenibilidad y competitividad
El foro Sabana Centro: Competitiva y Sostenible reunirá a expertos y representantes de los municipios que componen este sector de la Región Metropolitana de Bogotá para debatir alrededor de las claves de su desarrollo.
El encuentro organizado por Prisa Inspira, en alianza con Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca discutirá el valor estratégico de la Sabana Centro, teniendo en cuenta las necesidades de puntos neurálgicos de la zona como Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, y sus desafíos y oportunidades en materia de servicios públicos y gestión ambiental y económica.
La conversación partirá del contexto actual de la región que comprende su expansión territorial y crecimiento poblacional, las debilidades en materia de calidad de vida y prestación de servicios públicos que puede generar este fenómeno y la forma de aprovechar esas carencias para coordinar una hoja de ruta hacia el fortalecimiento de estas áreas.
La articulación entre municipios, departamento y actores del sector privado formará parte central de los temas por discutir, junto con las alianza que se pueden llegar a consolidar en el desarrollo de proyectos de manejo de residuos, infraestructura de acueducto, electricidad y todo lo que necesita la Sabana Centro para llevar su competitividad a un nuevo nivel en la nación.
El evento tendrá lugar el lunes 30 de noviembre a las 7:30 AM. Todas las conclusiones, diálogos y consensos podrán conocerse en las plataformas digitales de Caracol Radio.