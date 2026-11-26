Primera edición del foro Sabana en Movimiento, dedicado a la sabana occidente. | Foto: Caracol Radio

Servicios públicos, gestión ambiental y desarrollo económico son los temas centrales del encuentro a realizarse en el Auditorio David Mejía de la Universidad de La Sabana, y que reconoce el valor estratégico de municipios profundamente conectados con Bogotá, como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Se trata de territorios que hoy experimentan una expansión territorial y crecimiento poblacional acelerados, y que acarrean desafíos en términos de planeación y calidad de vida. Por eso, el encuentro organizado por Prisa Inspira, en alianza con Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, propone un diálogo con visión a largo plazo.

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