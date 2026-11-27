El plan de choque que puso en marcha el Gobierno nacional en septiembre para atender a los pacientes con medicamentos y procedimientos pendientes ha permitido dimensionar uno de los problemas más urgentes del sistema de salud colombiano: la interrupción de los tratamientos. Según el balance presentado por el Ministerio de Salud el 24 de noviembre, más de 735.000 personas han recibido las atenciones que requieren, aunque todavía persisten cientos de miles de solicitudes por resolver.

La recuperación de la capacidad asistencial es apenas uno de los frentes en los que deberá trabajar el sector durante los próximos meses. Las dificultades de financiación, el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios especializados obligan a aseguradores y prestadores a revisar sus modelos de atención y los mecanismos mediante los cuales administran sus recursos, más allá de las circunstancias anormales de crisis actuales en el sector.

Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud del Grupo Keralty, considera que la búsqueda de nuevas fuentes de financiación es un proceso que tomará tiempo, por lo que sería indispensable adoptar medidas inmediatas distintas para garantizar la atención de los pacientes. La organización que preside reúne empresas de aseguramiento, medicina prepagada, prestación de servicios, formación profesional e investigación clínica.

Desde esa perspectiva ofrece un análisis claro: uno de los desafíos a resolver a futuro es la distribución desigual de los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo entre las EPS del país. La concentración de estas poblaciones en determinadas entidades supone una presión financiera que, según Rueda, debe tenerse en cuenta al establecer los criterios de asignación de los recursos del sistema.

De cara a la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, la discusión que empezará en estas semanas seguramente no se limite a cuánto dinero necesitan las EPS; también a cómo distribuirlo de acuerdo con las características y necesidades de sus afiliados.

A ello se suma la necesidad de revisar los costos de los medicamentos y las nuevas tecnologías que se incorporan al sistema, una discusión que, a juicio de Rueda, requiere decisiones colectivas entre sus distintos actores.

La gestión del riesgo como estrategia de sostenibilidad

Mientras avanzan las discusiones sobre la financiación del sector, las instituciones de salud tienen también la posibilidad de intervenir sobre algunos de los factores que incrementan su gasto asistencial.

Uno de ellos es el deterioro de las condiciones clínicas de pacientes que, con un seguimiento adecuado y acceso oportuno a sus tratamientos, podrían evitar complicaciones que requieran hospitalizaciones o intervenciones de mayor complejidad.

Rueda sostiene que mejorar la eficiencia de los modelos de atención puede contribuir a reducir el costo de atender a los pacientes, particularmente cuando se logra prevenir el agravamiento de sus enfermedades.

Esta concepción ha orientado parte del trabajo de Keralty, particularmente a través de los programas de medicina preventiva de la prepagada Colsanitas, que operan mediante una red de centros médicos en los que equipos interdisciplinarios realizan seguimiento a los pacientes y sus factores de riesgo.

Desde 2023, el programa ha atendido a más de 88.000 personas y realizado más de 275.000 intervenciones preventivas. Según cifras divulgadas por la compañía en mayo de este año, el modelo registra indicadores de control clínico del 79 % entre los pacientes con hipertensión y del 52 % entre aquellos con diabetes.

El trabajo de Colsanitas en medicina preventiva recibió este año un reconocimiento en los Value Based Health Care Prize, celebrados en Ámsterdam, en la categoría que distingue iniciativas relacionadas con la generación de valor y la costo-efectividad de los servicios de salud. Este enfoque, conocido como salud basada en valor, busca que el desempeño de las instituciones se mida tanto por la cantidad de consultas y procedimientos realizados, como por los resultados clínicos que obtienen en relación con los recursos utilizados.

La continuidad de los tratamientos, sin embargo, no depende exclusivamente de la gestión clínica de las instituciones; otro factor a tener en cuenta es la capacidad de respuesta de los distintos actores que intervienen en la atención. Así lo evidenciaron las dificultades en la dispensación de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá durante las primeras semanas de noviembre, tras el cambio de operador farmacéutico de Cruz Verde a Colsubsidio.

Ante la congestión, Sanitas anunció la ampliación de los horarios de atención en 19 establecimientos, el refuerzo del personal y el fortalecimiento de los mecanismos de entrega de medicamentos a domicilio. Esa capacidad de ajustar la operación ante contingencias de este tipo es también un componente de la gestión del riesgo en salud, particularmente cuando está en juego la continuidad de los tratamientos de pacientes crónicos.

Llevando el cuidado más allá del consultorio

La atención domiciliaria, el seguimiento remoto de los pacientes y el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitario son otras de las alternativas mediante las cuales distintas organizaciones del sector buscan ampliar su capacidad de atención sin depender exclusivamente de la infraestructura hospitalaria.

En esta materia, la Fundación Keralty ha desarrollado un modelo denominado prescripción social, que incorpora la evaluación del entorno familiar y comunitario de los pacientes a las consultas médicas.

Cuando un profesional identifica que una persona cuenta con redes de apoyo insuficientes, puede orientarla hacia actividades comunitarias, grupos de acompañamiento u otros recursos disponibles en su entorno que complementen su tratamiento.

Según información divulgada por la fundación en abril de 2026, esta estrategia permitió establecer cerca de 360.000 conexiones entre pacientes y recursos comunitarios durante el último año.

La organización también trabaja con 20 comunidades mediante su programa de Barrios Compasivos, que promueve la conformación de redes de apoyo para personas con enfermedades crónicas avanzadas o que requieren cuidados al final de la vida.

La incorporación de estos componentes a los modelos asistenciales responde a una necesidad que trasciende la actual coyuntura financiera: atender a una población con una carga creciente de enfermedades crónicas sin que cada necesidad de cuidado tenga que resolverse en un hospital.

De cara a 2027, la suficiencia de los recursos y el fortalecimiento de estos modelos de atención serán dos de los asuntos que deberán avanzar simultáneamente para evitar que el sistema continúe acumulando deudas y tratamientos pendientes.