Este lunes 23 de noviembre la movilidad de la Sabana Occidente fue el tema central de una jornada que reunió a representantes del sector público, empresas de transporte y especialistas en logística. La integración de los sistemas de transporte, las dificultades de acceso al aeropuerto El Dorado y las herramientas tecnológicas para planear la infraestructura estuvieron entre los asuntos discutidos.

Las conversaciones se desarrollaron durante el foro Sabana Occidente en Movimiento: conectividad, integración y competitividad regional, realizado por Prisa Inspira y Caracol Radio en el municipio de Mosquera. El encuentro permitió examinar tanto los proyectos que se adelantan para mejorar los desplazamientos como las necesidades que todavía enfrentan los habitantes y las empresas de la región.

Uno de los principales problemas identificados fue la fragmentación de los servicios de transporte entre Bogotá y los municipios vecinos. Claudia Mercado, directora de la Agencia Regional de Movilidad, señaló que los ciudadanos realizan sus desplazamientos sin distinguir necesariamente los límites administrativos de cada municipio que atraviesan, mientras que las instituciones apenas han empezado a superar la dificultad de operar bajo ese modelo de toma de decisiones para coordinar la prestación de los servicios.

“Ese tiempo que gastamos en el transporte público queremos devolverlo a las familias”, afirmó Mercado, quien explicó que actualmente se dispone de 130.000 millones de pesos anuales para trabajar en la movilidad regional. La funcionaria insistió en que la finalidad de un sistema integrado debe ser permitir que los usuarios se desplacen entre municipios sin experimentar dificultades asociadas a los cambios de jurisdicción.

Esta visión también orienta el desarrollo del Regiotram, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad de la Sabana, y el que más promete cambiar el panorama en el futuro cercano. Orlando Santiago, gerente de la Empresa Férrea Regional, explicó que el tren de cercanías deberá convertirse en el eje estructurante de un sistema en el que los buses urbanos e intermunicipales funcionen como alimentadores y complementos del servicio ferroviario.

“No queremos competencia innecesaria de un servicio con el otro”, señaló Santiago, quien planteó que, con la entrada en operación del sistema, algunos desplazamientos que actualmente pueden tomar hasta tres horas podrían reducirse a menos de una.

El Dorado, en el centro de la conexión regional

Claudia Mercado en la conversación Sabana Occidente conectada: de la movilidad fragmentada a la integración regional | Foto: Caracol Radio Ampliar Claudia Mercado en la conversación Sabana Occidente conectada: de la movilidad fragmentada a la integración regional | Foto: Caracol Radio Cerrar

La integración ferroviaria es solo una parte de las necesidades del territorio. Mercado advirtió que diariamente ingresan a Bogotá cerca de 900.000 viajes a través de los corredores de las calles 80 y 13, los dos principales accesos a la ciudad desde el occidente. Esta concentración hace necesario desarrollar alternativas viales que reduzcan la dependencia de ambas vías y sus grados de congestión.

Entre las intervenciones previstas mencionó la prolongación de la avenida Esperanza, las conexiones con la avenida Ciudad de Cali y la intervención integral de la calle 80, que contempla extender TransMilenio hasta Siberia. Estas obras buscan aliviar la congestión de los corredores existentes y preparar la infraestructura para una mayor demanda de transporte.

La discusión adquiere especial importancia ante la ampliación proyectada del aeropuerto El Dorado. Para Mercado, este terminal constituye un nodo estratégico que trasciende los intereses de Bogotá y sus municipios vecinos, por lo que la planificación de sus accesos debe responder a las necesidades de todo el país.

Uno de los objetivos es facilitar que los vehículos de carga provenientes de municipios como Mosquera puedan acceder directamente al aeropuerto, sin depender de recorridos congestionados por la capital. Una conexión de este tipo beneficiaría tanto a los exportadores como a los habitantes que utilizan diariamente los mismos corredores.

Desde el sector empresarial, Claudia Linares, directora jurídica de Colfecar, advirtió sobre los costos que estas dificultades representan para los transportadores. “La demora en las vías genera un sobrecosto importante externo a las empresas, está fuera de su control”, señaló. Según explicó, el combustible representa alrededor del 40 % de la estructura de costos del transporte de carga, por lo que los recorridos prolongados afectan directamente la competitividad de las empresas exportadoras de la región.

Mario Fontalvo Fontalvo, secretario técnico de la Alianza Logística Regional, sostuvo que el mejoramiento de la infraestructura debe acompañarse de esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas de las empresas mismas. “Podemos tener la mejor infraestructura, pero si a ellas les sigue faltando, no logramos gran cosa”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que alrededor del 5% de las hierbas aromáticas exportadas a Estados Unidos son devueltas por fallas en la cadena de frío, una dificultad que evidencia oportunidades para incorporar innovación y trazabilidad en la industria. También explicó que la Alianza trabaja en identificar negocios que podrían surgir con la expansión de El Dorado, especialmente en los eslabones de la cadena logística y aeronáutica que necesitan fortalecerse.

Fernanda Bautista, directora de Política Sectorial de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, reconoció la urgencia con que la ciudadanía requiere soluciones, aunque también destacó la importancia de mantener una planificación de largo plazo. Según lo expuso, para 2028 deberían comenzar a evidenciarse resultados de las intervenciones actualmente en ejecución, la principal de ellas siendo la entrada en operación del Regiotram de Occidente, mientras se continúa buscando financiación para nuevos proyectos.

Los datos como herramienta para planear la movilidad

Alimar Benítez en la conferencia Inteligencia y datos para planear la movilidad del futuro | Foto: Caracol Radio Ampliar Alimar Benítez en la conferencia Inteligencia y datos para planear la movilidad del futuro | Foto: Caracol Radio Cerrar

La planificación de los sistemas de transporte depende también de conocer con precisión cómo se desplazan las personas y las mercancías. Alimar Benítez, directora de Analítica de Datos de TransMilenio, explicó que la información recopilada de manera sistemática permite identificar los problemas de los corredores viales, evaluar su accesibilidad y anticipar los efectos de nuevas obras antes de ejecutarlas.

Bogotá, recordó, viene realizando ejercicios periódicos de recolección de información sobre movilidad desde 1995. Esa trayectoria ha permitido construir diagnósticos que orientan las decisiones de transporte, desde la identificación de los principales destinos laborales hasta los tiempos que requieren las personas para desplazarse por determinados corredores.

Un ejemplo es la planificación de los servicios de la nueva troncal de TransMilenio por la avenida 68. Benítez explicó que los datos permiten diseñar con anticipación las rutas que se integrarán a esa infraestructura, evitando recorridos paralelos innecesarios y ajustes improvisados después de su entrada en funcionamiento.

La inteligencia artificial también comienza a desempeñar un papel en este trabajo. Según Benítez, TransMilenio ya utiliza una herramienta a base de IA que, a partir del origen y destino de un recorrido hipotético, recomienda ubicaciones para los paraderos que facilitarían su integración con la red de transporte existente.

La especialista aclaró, sin embargo, que estas tecnologías deben funcionar como instrumentos de apoyo y no como sustitutos de la supervisión humana. También destacó la necesidad de combinar información de diferentes fuentes para reducir los sesgos que podrían afectar las decisiones públicas.

Para la Sabana Occidente, el desafío será avanzar hacia sistemas regionales de información capaces de respaldar decisiones coordinadas entre instituciones y municipios. Esta transformación tecnológica complementaría el desarrollo de infraestructura y permitiría evaluar con mayor precisión las necesidades de pasajeros y transportadores.

De cara al futuro, Santiago planteó como aspiración contar con dos líneas de trenes de cercanías (la línea Occidente y la línea Norte) en funcionamiento para 2038. Mercado, por su parte, destacó la importancia de avanzar hacia una integración tarifaria que permita realizar un desplazamiento regional como un solo viaje, con servicios seguros, cómodos y accesibles para la población.

“La región es un solo territorio, y así debe ser también la movilidad”, afirmó la directora de la Agencia Regional de Movilidad, al resumir la visión de integración que se busca construir para Bogotá y los municipios vecinos.