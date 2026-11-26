La realidad del sector salud no es fácil. El más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que, al cierre del primer semestre de 2026, las obligaciones con las 232 instituciones que reportan información al gremio ascendían a 27,8 billones de pesos, un 8,2 % más que en diciembre del año anterior. El 60,5 % de esa cartera se encontraba en mora para ese momento.

Se trata de un contexto registrado a detalle, y que ha encontrado puntadas de confianza en movidas como la designación de Ana María Vesga, expresidenta del gremio de las EPS del régimen contributivo (ACEMI), al frente del Ministerio de Salud, y la reglamentación de una línea de crédito por 500.000 millones de pesos para financiar medicamentos y procedimientos pendientes de atención.

Según el balance presentado por la cartera este 24 de noviembre, ese plan de choque ya llevó a que más de 735.000 pacientes recibieran medicamentos o procedimientos pendientes. No obstante, la recuperación financiera de las instituciones prestadoras sigue siendo una tarea por resolver.

Ante este panorama, las directivas de las instituciones hospitalarias implementan estrategias alternativas para sostener su operación. Algunas optan por renegociar sus contratos con las EPS, ajustar sus tarifas y fortalecer sus procesos internos de facturación y recaudo. Otras buscan diversificar sus fuentes de ingresos mediante acuerdos con empresas de medicina prepagada y aseguradoras internacionales, e incluso constituir fondos de liquidez para respaldar su operación ante eventuales incumplimientos de pago.

Para los prestadores que operan redes de alcance nacional, estas decisiones implican también revisar las condiciones bajo las cuales ofrecen sus servicios en distintos territorios. Es, al final, una situación que llama a tomar el camino correcto en el momento más complejo. Resumido en una palabra, se trata de una cuestión de liderazgo.

Tal es el caso de Zentria, una red privada de servicios de salud que, bajo la dirección de Carolina Buendía, cuenta con presencia en 26 departamentos del país en 25 clínicas de alta complejidad, más de 100 centros de atención primaria y una unidad de gestión farmacéutica.

En agosto del año pasado, Buendía reveló que las EPS acumulaban deudas con la compañía superiores a 1,8 billones de pesos, equivalentes a más de seis meses de facturación. La situación había obligado al grupo a revisar sus procesos operativos y las condiciones bajo las cuales prestaba algunos servicios.

De hecho, Buendía ha insistido en la necesidad de construir un acuerdo entre prestadores, aseguradores y Gobierno que permita establecer cuánto cuesta realmente atender las necesidades de salud de los colombianos y cómo se deben financiar esos servicios.

Es una discusión que deberá ocupar parte de la agenda del Ministerio en los próximos meses, particularmente de cara a la determinación del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, el monto que reconoce el Estado a las EPS por cada afiliado para financiar su atención.

A ello se suma la necesidad de esclarecer las obligaciones históricas entre aseguradores y prestadores. La Superintendencia Nacional de Salud instaló este 24 de noviembre nuevas mesas de conciliación de cartera en Bogotá, Meta y Huila, que se suman a jornadas ya adelantadas en Chocó y San Andrés. El propósito de esta estrategia, liderada por la superintendente María Andrea Godoy, es establecer el estado real de las deudas entre los distintos actores del sistema antes de avanzar en mecanismos para su pago.

Invertir en las regiones en medio de la incertidumbre

Las dificultades de liquidez también llevan a modificar las prioridades de inversión de las instituciones hospitalarias. Mientras algunos prestadores renegocian los plazos de pago con sus proveedores para mantener la operación corriente, otros se ven en la obligación de aplazar proyectos de ampliación de servicios y reducir los recursos destinados a actividades como la investigación clínica, cuyo retorno económico se produce a largo plazo.

Zentria, por ejemplo, se decantó por concentrar buena parte de sus inversiones hospitalarias en ciudades intermedias como Ibagué, Villavicencio, Pereira, Manizales y Santa Marta, con el propósito de ampliar la disponibilidad de servicios especializados y reducir la necesidad de que los pacientes se desplacen hacia los grandes centros urbanos para recibirlos.

En junio de 2025, en medio del deterioro financiero del sector, el grupo inauguró la Clínica Avidanti Armenia, proyecto con una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos. La institución cuenta con 127 camas hospitalarias y una oferta de servicios que incluye cardiología, cirugía cardiovascular y unidades de cuidado intensivo.

Sostener este tipo de inversiones exige garantizar el flujo de recursos así como la capacidad para atraer y conservar talento humano especializado en territorios donde su disponibilidad tiende a ser limitada.

Según explicó Buendía en una entrevista reciente, la descentralización del talento médico y la prevención del agotamiento de los profesionales figuran entre las prioridades de la compañía, que reporta más de 394.000 horas anuales de formación para sus trabajadores.

Atender oportunamente para reducir la presión financiera

La falta de liquidez no es la única preocupación que ocupa hoy a las autoridades del sector. Desde el Ministerio de Salud también se habla de la necesidad de revisar el gasto en medicamentos, insumos y servicios de alto costo, así como los mecanismos de contratación entre aseguradores y prestadores.

Parte de ese gasto está relacionado con enfermedades que se agravan ante la falta de atención oportuna. Un análisis de la ADRES publicado este año identificó más de 748.000 hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria durante 2025, que representaron un costo de 8,36 billones de pesos para el sistema.

Reducir la incidencia de estas hospitalizaciones pasa por fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas, componentes alrededor de los cuales Zentria ha estructurado su modelo asistencial.

Bajo este, la compañía integra las consultas médicas, la dispensación de medicamentos y los servicios hospitalarios especializados, de manera que el paciente pueda recibir atención en los distintos niveles de complejidad según sus necesidades.

La capacidad de los prestadores para desarrollar estos modelos dependerá también de las reglas de financiación y contratación que establezca el Gobierno. Precisamente, esta semana el Ministerio de Salud presentó un proyecto de decreto que propone reducir del 90 % al 80 % el mínimo obligatorio del giro directo, mecanismo mediante el cual la ADRES transfiere recursos a prestadores y proveedores sin que estos pasen primero por las cuentas de las EPS.

Mientras el Gobierno defiende la medida argumentando que facilitaría el cumplimiento de otras obligaciones financieras de las aseguradoras, algunos representantes de la red hospitalaria advierten sobre los riesgos que podría representar para su liquidez.

La definición de estas medidas, junto con el cálculo de la UPC para 2027 y las alternativas para financiar la deuda acumulada, determinará buena parte de las condiciones bajo las cuales clínicas y hospitales tendrán que operar durante el próximo año.