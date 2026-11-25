Una cajetilla de cigarrillos puede parecer una mercancía más en el comercio cotidiano. Sin embargo, cuando ingresa al país de manera ilegal, su recorrido puede conectar con organizaciones dedicadas al narcotráfico, redes de lavado de activos y estructuras criminales que operan en varios países. Por ello, el contrabando dejó de ser solamente un problema aduanero para convertirse en una fuente de financiación y expansión del crimen organizado transnacional.

Así lo advirtieron Claudia Victoria Carrasquilla, viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad de Colombia; Carmen Elena Tapias, subdirectora general de Aduanas de Panamá y Andrés Aponte, analista sénior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), durante un nuevo episodio de Economías Criminales y Control Territorial.

La conversación permitió entender cómo estas redes aprovechan las rutas comerciales, las zonas de frontera y las actividades económicas legales para movilizar mercancías, ocultar recursos y ampliar sus operaciones.

* Contenido desarrollado en alianza con Coltabaco