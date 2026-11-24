Comenzó la fecha 5 de la Champions League con partidazos y resultados inesperados. Real Madrid tomó parcialmente el liderato de la competición con su remontada con goleada incluida al PSV de Holanda, mientras que Manchester City y Arsenal empataron.

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Del mismo modo, fue una buena jornada para los colombianos. En el caso de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, marcó doblete para el triunfo del Real Betis, mientras que Davinson Sánchez fue el mejor jugador el encuentro en la victoria del Galatasaray sobre Aston Villa.

A continuación el repaso de la jornada 5 de Champions League:

Galatasaray 1-0 Aston Villa

El conjunto turco logró su tercer triunfo consecutivo en el campeonato, pero padeció para conseguirlo. La anotación no llegó sino hasta el minuto 70 por intermedio de Deniz Gul, en lo que fue la primera clara del encuentro.

Real Madrid 5-1 PSV

El conjunto español inició perdiendo y, como de costumbre, logró al remontada. El gol del cuadro holandés lo convirtió Ivan Perisic de penal, tras una infracción de Aurélien Tchouaméni.

El primer gol del conjunto Merengue lo marcó Federico Valverde (50′). Diez minutos después llegó un golazo de Jude Bellingham desde fuera del área y posteriormente marcó doblete Kylian Mbappé (60′ y 64′). El último fue obra de Vinícius.

Manchester City 2-2 Napoli

El equipo de Enzo Maresca acumuló tres partidos sin ganar, de los cuales dos fueron por Premier League. En Champions, tenían la dura visita del Napoli, y no pudieron pasar del empate. Marcaron para el equipo local Ayyoub Bouaddi (67′) y Rayan Cherki (86′). Por lo italianos, convirtieron Rasmus Hojlund (55′) y Noa Lang (76′).

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

El equipo Gunner llegó a este encuentro con empate contra Newcastle por Premier y volvió a sumar de a uno, esta vez en Champions. El primer gol del encuentro lo marcó Viktor Gyökeres desde fuera del área al 10′, mientras que Maximilian Beier convirtió al 55′ la igualdad.

Otros resultados de la jornada:

Bodo Glilmt 1-0 LASK Linz

Como 1-0 AEK Atenas

Feyenoord 0-1 Porto

Leipzig 3-1 Lens

Miércoles 25 de noviembre

Slavia Praga vs. Villarreal / 12:45 p.m.

Sabah vs. Barcelona / 12:45 p.m.

Sporting vs. Manchester United / 3:00 p.m.

Atlético Madrid vs. Viking / 3:00 p.m.

Brujas vs. Liverpool / 3:00 p.m.

Lille vs. Bayern Múnich / 3:00 p.m.

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce / 3:00 p.m.

PSG vs. Roma / 3:00 p.m.

Inter Milán vs. Stuttgart / 3:00 p.m.

Tabla de posiciones de Champions League