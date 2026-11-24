El conjunto inglés visita la capital turca con el proposito de seguir en puestos de clasificación directa.

Galatasaray recibe al Aston Villa de Inglaterra en un partido correspondiente a la fecha cinco de la fase de liga de UEFA Champions League 2026/27. El encuentro se llevará a cabo este martes 24 de noviembre a las 12:45 PM hora colombiana en el RAMS Park, Estambul.

Con Dávinson Sánchez en el once inicial, el conjunto turco buscará sacar tres puntos de local con el fin de buscar un puesto directo a la siguiente ronda.

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