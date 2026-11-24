🔴 EN VIVO Galatasaray vs. Aston Villa por Champions League: siga acá el minuto a minuto
El conjunto inglés visita la capital turca con el proposito de seguir en puestos de clasificación directa.
Galatasaray recibe al Aston Villa de Inglaterra en un partido correspondiente a la fecha cinco de la fase de liga de UEFA Champions League 2026/27. El encuentro se llevará a cabo este martes 24 de noviembre a las 12:45 PM hora colombiana en el RAMS Park, Estambul.
Con Dávinson Sánchez en el once inicial, el conjunto turco buscará sacar tres puntos de local con el fin de buscar un puesto directo a la siguiente ronda.
Le puede interesar: Lille vs Bayern Múnich: Fecha y hora del juego de Champions League y el regreso de Luis Díaz
Siga aquí el MINUTO a MINUTO de Galatasaray Vs. Aston Villa
Falta de João Gomes (Aston Villa).
Davinson Sánchez (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
João Gomes (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Lucas Torreira (Galatasaray ).
Falta de Nicolas Jackson (Aston Villa).
Davinson Sánchez (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Yunus Akgün (Galatasaray ) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate fallado por Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de John McGinn con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Aston Villa. Corner cometido por Wilfried Singo.
John McGinn (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray ).
João Gomes (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mario Lemina (Galatasaray ).
Fuera de juego, Aston Villa. Taylor Harwood-Bellis intentó un pase en profundidad pero Nicolas Jackson estaba en posición de fuera de juego.
Boubacar Kamara (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Lucas Torreira (Galatasaray ).
Boubacar Kamara (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Barış Alper Yilmaz (Galatasaray ).
João Gomes (Aston Villa) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Wilfried Singo (Galatasaray ).
Falta de Ian Maatsen (Aston Villa).
Yunus Akgün (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Victor Lindelöf (Aston Villa).
Barış Alper Yilmaz (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
João Gomes (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mario Lemina (Galatasaray ).
Falta de João Gomes (Aston Villa).
Yunus Akgün (Galatasaray ) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Nicolas Jackson (Aston Villa) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Eren Elmalı (Galatasaray ).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento