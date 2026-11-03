Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de 2027: ¿cuándo se jugará?

La Selección Colombia Sub-20 volverá a ser protagonista del fútbol juvenil sudamericano. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó que el país será el anfitrión del Sudamericano Sub-20 de 2027, que se llevará a cabo del 22 de enero al 7 de febrero de ese año.

El certamen reunirá a las selecciones juveniles de la región en busca de un lugar en la próxima Copa Mundial Sub-20, que se disputará en Uzbekistán y Azerbaiyán. Por el momento, la organización no ha anunciado oficialmente las ciudades que recibirán los encuentros, por lo que las sedes del campeonato están pendientes de confirmación.

Colombia fue sede del Sudamericano en el 2005, cuando la selección fue campeona, y en el 2023, con Brasil campeón.

Le puede interesar: Luis Díaz entregó buenas noticias al Bayern Múnich en un momento crítico del equipo

¿Cuántos cupos entregará el Sudamericano Sub-20 de 2027?

El campeonato será clave para las selecciones que buscan asegurar su presencia en la Copa Mundial Sub-20. El torneo otorgará cuatro cupos directos al certamen mundialista y una plaza para disputar el repechaje intercontinental.

De esta manera, Colombia tendrá la oportunidad de competir ante su público por uno de los lugares en la cita mundialista, en un campeonato que reunirá a las principales promesas del fútbol sudamericano.

¿Cómo le fue a Colombia en el Sudamericano Sub-20 de 2025?

La Selección Colombia llega al campeonato de 2027 con el antecedente de una destacada participación en la edición de 2025, disputada en Venezuela, donde terminó en el tercer lugar del hexagonal final y consiguió su clasificación al Mundial Sub-20.

En la primera fase, el equipo nacional integró el Grupo B y avanzó como líder invicto, con 10 puntos producto de tres victorias y un empate.

También le interesa; Yeison López ganó medallas de plata y oro en el Mundial de Levantamiento de Pesas 2026

Estos fueron sus resultados:

Colombia 1-1 Argentina

Colombia 1-0 Ecuador

Colombia 3-2 Bolivia

Colombia 1-0 Brasil

Posteriormente, en el hexagonal final, el combinado nacional disputó cinco encuentros y logró tres victorias, frente a Paraguay, Chile y Uruguay, además de sufrir dos derrotas contra Brasil y Argentina.

Los resultados de Colombia en esta fase fueron:

Colombia 4-0 Paraguay

Colombia 0-1 Brasil

Colombia 0-1 Argentina

Colombia 3-1 Chile

Colombia 3-1 Uruguay

Con un balance general de seis victorias, un empate y dos derrotas en nueve partidos, la Selección Colombia Sub-20 finalizó en el tercer puesto del campeonato, detrás de Brasil, campeón, y Argentina, subcampeón.

Lea aquí: Estos fueron los mejores futbolistas colombianos de octubre, según las estadísticas

Colombia, anfitrión de una nueva cita juvenil

El Sudamericano Sub-20 de 2027 representará una nueva oportunidad para que Colombia demuestre su capacidad organizativa y acompañe a una generación de futbolistas que buscará dejar en alto el nombre del país.

Con las fechas ya confirmadas, la expectativa se centra ahora en el anuncio oficial de las ciudades y los estadios que recibirán los partidos del campeonato, que se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027.