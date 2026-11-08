Jaminton Campaz se pierde la fecha FIFA con Colombia: ¿cuál sería la razón de su ausencia?

Jaminton Campaz no podrá estar con la Selección Colombia de Mayores para los compromisos amistosos de la fecha FIFA de noviembre. El extremo vallecaucano presentó una molestia física durante su reciente compromiso con Rosario Central, situación que obligó al cuerpo técnico a descartarlo de la convocatoria.

De acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, lesión que le impide viajar y unirse a la concentración del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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La ausencia de Campaz llega después de un año en el que ha tenido continuidad con Rosario Central. Durante 2026, el colombiano ha disputado 24 partidos, en los que registra cuatro goles y cinco asistencias, consolidándose como una de las alternativas ofensivas del conjunto argentino.

Además, el extremo venía de competir hasta las últimas instancias por el título del fútbol argentino con Rosario Central, equipo que finalmente no pudo quedarse con el campeonato, que terminó en manos de Boca Juniors.

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Ahora, el principal objetivo del jugador será recuperarse de la molestia muscular para regresar a la competencia con su club y volver a estar disponible para futuras convocatorias de la Selección Colombia.