El narcotraficante colombiano Germán Gonzalo Sánchez, conocido como alias ‘El Coletas’, ha resultado herido de bala este lunes en el barrio de Valdebebas, al norte de Madrid. El hombre, de 53 años, ha recibido al menos un disparo en la cabeza en el aparcamiento de un gimnasio situado en el distrito de Hortaleza y permanece ingresado en estado muy crítico en un hospital madrileño.

El suceso se ha producido alrededor de las 12:30 horas en el garaje de un gimnasio ubicado en la avenida Juan Antonio Samaranch. Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional y efectivos del Samur-Protección Civil se han desplazado hasta el lugar. Los sanitarios han atendido a la víctima, han conseguido estabilizarla y la han trasladado al hospital con escolta policial. En el aparcamiento se han localizado dos armas de fuego.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al autor o autores del ataque. Entre las principales hipótesis figura un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas, según fuentes cercanas a la investigación citadas por El País. Por el momento, no se ha confirmado el móvil del tiroteo.

El nombre de ‘El Coletas’ ya había aparecido en las investigaciones policiales en España. En marzo de 2018 fue detenido en Madrid en una operación realizada en colaboración con Interpol, después de que Estados Unidos emitiera una orden internacional de detención y extradición contra él por su presunta relación con un cargamento de 713 kilos de cocaína interceptado en aguas internacionales del Caribe en julio de 2009.

Según informó entonces la Policía española, Sánchez Rey era considerado uno de los principales enlaces entre las redes de narcotráfico de Colombia y España. La droga incautada por la Guardia Costera estadounidense viajaba en una embarcación sin bandera y tenía como destino, entre otros, territorio español.

Las autoridades estadounidenses lo vinculaban también con Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, uno de los narcotraficantes más conocidos de Colombia.

La investigación del tiroteo continúa abierta mientras los agentes tratan de determinar las circunstancias del ataque y si existe alguna relación con la actividad delictiva que se atribuye al narcotraficante colombiano.