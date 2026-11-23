“Es un pequeño canto a la esperanza”: Raúl Incertis, médico que apoyó misión en Gaza sobre su libro

Raúl Incertis, anestesiólogo de 44 años que hoy trabaja en el servicio de emergencias de Valencia hizo parte de la misión de Médicos Sin Fronteras que estuvo en Gaza cuando sucedieron los atentados de Hamás del 7 de octubre y tuvo que ver la respuesta devastadora y desproporcionada de Israel.

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Actualmente se encuentra en medio de la publicación de su nuevo libro, ‘Ojalá curar fuera más fácil’, donde relata la barbarie de la que fue testigo mientras estuvo en Gaza.

En entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio habló de lo que se puede encontrar en este libro, cómo ha avanzado la situación en Gaza y del premio Simón Bolívar ganado por Caracol Radio gracias a una entrevista que se hizo con el mismo Raúl Incertis.

Libro “Ojalá curar fuera más fácil”

Sobre el libro del doctor Incertis dijo que este es un relato en primera persona de un testigo directo donde el lector se puede llevar una idea más profunda de lo que está pasando en Gaza y cómo un médico del común termina siendo testigo de aquello.

“Se va a encontrar también con historias de esperanza, en el sentido de que los gazatíes, los compañeros que describo muestran muchísima fortaleza a pesar de estar hechos polvo y muestran muchísimo respeto por el otro, mucha hospitalidad, mucho cariño y las circunstancias más difíciles. Para mí es un pequeño canto en las situaciones más difíciles, a pensar que es posible agarrarse a lo que nos hace humanos, a lo que nos hace sentir que no somos animales”.

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Sobre Gaza:

“En Gaja, aproximadamente de los 16 hospitales públicos, quedan parcialmente en funcionamiento cuatro. Los hospitales privados que había en Gaza no están operativos. No se sabe el número de muertos que están muriendo porque no pueden recibir atención sanitaria y es muy difícil contabilizar la situación”, comentó el doctor a Caracol Radio.

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

El doctor Incertis fue entrevistado en Caracol Radio sobre su trabajo en Médicos Sin Fronteras en Gaza, esta entrevista fue galardonada por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ante este premio el doctor dijo que: “me alegró mucho por el reconocimiento a una buena entrevista que no era fácil de hacer y también me alegré mucho porque cualquier cosa que sea continuar hablando de Gaza, del genocidio que se sigue perpetrando Israel, es una buena noticia”.

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