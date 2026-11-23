Paolo Bulgari, que llevó la joyería de familia a ser uno de los símbolos del lujo mundial, falleció este sábado a los 89 años, informó su familia en una nota.

Su familia lo recordó como “una figura extraordinaria” y destacó “su profunda humanidad y el talento de un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo”.

“Ha fallecido el joyero más grande de nuestro tiempo”, se lee en el comunicado que anunció que el funeral tendrá lugar el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

Tras la muerte de Giorgio Bulgari en 1966, la dirección de la casa pasó a sus hijos Gianni, Paolo y Nicola, nietos del fundador Sotirio. Inicialmente, Gianni, el mayor, asumió un papel central en la gestión de la empresa, con el apoyo de su prima Marina, hija de Costantino Bulgari.

En la década de 1980, Paolo y Nicola asumieron la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente, confiando la gestión operativa a su sobrino Francesco Trapani, hijo de su hermana Lia. Tras incorporarse a la empresa en 1981, Trapani se convirtió en director ejecutivo en 1984 y supervisó la transformación de la casa de moda en uno de los principales grupos internacionales de lujo durante casi treinta años.

Con el paso de los años, Bulgari ha expandido progresivamente su universo, yendo más allá de la joyería para incluir relojes, accesorios, artículos de cuero y perfumería.

La expansión internacional, que comenzó en la década de 1970 con las aperturas en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo, consolidó la presencia de la casa en los principales mercados mundiales y consagró el nombre Bulgari, con la característica V latina en lugar de la U, como una de las marcas más reconocibles de la excelencia italiana.

En 2011, la empresa fue vendida al grupo francés de lujo LVMH por aproximadamente 3.700 millones de euros. En 2019, Bulgari fundó la Fundación Paolo Bulgari que trabaja en proyectos contra la desigualdad y la pobreza.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: