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Captura de El Chapo Isidro no cambia el tema de drogas: exfuncionario en gobierno de Felipe Calderón

Guillermo Valdés Castellanos, exdirector general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el gobierno mexicano de Felipe Calderón, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de la captura de ‘El Chapo Isidro’, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos.

Aseguró que es una buena noticia que el ‘narco’ esté en la cárcel, sin embargo, mencionó que eso “no cambia mucho en el tema de las drogas” porque siguen funcionando.

“Es muy bueno que estas personas sean detenidas y llevadas ante la justicia”, sostuvo.

¿Cómo llegó ‘El Chapo Isidro a ser cabecilla del Cartel de Sinaloa?

Valdés contó que el Cartel de Sinaloa fue la mayor organización criminal durante 50 años en México y tenía cuatro grupos que lo conformaban, uno de ellos los hermanos Beltrán Leyva, del cual hacía parte ‘El Chapo Isidro’.

Detalló que este grupo tenían como trabajo conseguir la cocaína para el Cartel de Sinaloa y llevarla a Estados Unidos.

“Lo que quedó de los Beltrán Lyeva se lo quedó El Chapo Isidro”, indicó.

¿Qué pasará en términos de seguridad en México tras la captura de ‘El Chapo Isidro’?

Afirmó que el mercado de las drogas tiene una estructura “tan sólida” que continuará a pesar de la captura de ‘El Chapo Isidro’.

“El cartel de los Beltrán Leyva entra en proceso de confrontación para elegir un nuevo líder, aunque eso dependerá de las acciones del Estado mexicano para continuar su desarticulación”, afirmó.

¿Cuáles con las acciones de EE.UU. contra los grandes capos?

Manifestó que el gobierno de Donald Trump impone una presión fuerte sobre México en tratar de detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, algo que calificó como un error.

“Es un esfuerzo enfocado equivocadamente en el descabezamiento de las organizaciones”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: