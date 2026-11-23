Defensoría del Pueblo reporta 162 casos de reclutamiento de menores en Colombia durante 2026
Cauca, Norte de Santander y Nariño reportan el mayor número de casos registrados entre enero y octubre.
La Defensoría del Pueblo reportó 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia entre enero y octubre de 2026, identificados en Bogotá y otros 21 departamentos del país. Según la entidad, Cauca, Norte de Santander y Nariño concentran el mayor número de registros.
Asimismo, el Estado Mayor Central perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ concentra en mayor porcentaje con un 28,4% de casos, siendo febrero el mes con más hechos registrados.
La situación vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los menores de edad en territorios afectados por el conflicto armado, donde pueden ser víctimas de reclutamiento y obligados a participar en las dinámicas de la guerra.
Las cifras también reflejan la afectación diferencial sobre las comunidades étnicas. De acuerdo con la actualización de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2024, el 44 % de los casos registrados involucró a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, mientras que el 6 % correspondió a población afrocolombiana.
¿Cuáles son los reportes por departamento?
- Cauca 43 reportes
- Norte de Santander 37 reportes
- Nariño 16 reportes
- Antioquía 14 reportes
- Caquetá 7 reportes
- Valle del Cauca 6 reportes
- Bolívar 4 reportes
- Boyacá 4 reportes
- Meta 4 reportes
- Amazonas 3 reportes
- Huila 3 reportes
- Chocó 3 reportes
- Arauca 2 reportes
- Bogotá 2 reportes
- Tolima 2 reportes
- Putumayo 2 reportes
- Guaviare 2 reportes
- Córdoba 1 reporte
- Guainía 1 reporte
- La guajira 1 reporte
- Magdalena 1 reporte
- Santander 1 reporte
- Vichada 1 reporte
Según cifras frente al año anterior los casos disminuyeron, mientras en el año 2025 se registraron 449 entre enero y diciembre, este año entre enero y octubre se reportan 162.
La entidad reiteró que el reclutamiento de menores constituye una grave vulneración de sus derechos y llamó a fortalecer las medidas de prevención y protección, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.