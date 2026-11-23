La Defensoría del Pueblo reportó 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia entre enero y octubre de 2026, identificados en Bogotá y otros 21 departamentos del país. Según la entidad, Cauca, Norte de Santander y Nariño concentran el mayor número de registros.

Asimismo, el Estado Mayor Central perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ concentra en mayor porcentaje con un 28,4% de casos, siendo febrero el mes con más hechos registrados.

La situación vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los menores de edad en territorios afectados por el conflicto armado, donde pueden ser víctimas de reclutamiento y obligados a participar en las dinámicas de la guerra.

Las cifras también reflejan la afectación diferencial sobre las comunidades étnicas. De acuerdo con la actualización de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2024, el 44 % de los casos registrados involucró a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, mientras que el 6 % correspondió a población afrocolombiana.

¿Cuáles son los reportes por departamento?

Cauca 43 reportes

Norte de Santander 37 reportes

Nariño 16 reportes

Antioquía 14 reportes

Caquetá 7 reportes

Valle del Cauca 6 reportes

Bolívar 4 reportes

Boyacá 4 reportes

Meta 4 reportes

Amazonas 3 reportes

Huila 3 reportes

Chocó 3 reportes

Arauca 2 reportes

Bogotá 2 reportes

Tolima 2 reportes

Putumayo 2 reportes

Guaviare 2 reportes

Córdoba 1 reporte

Guainía 1 reporte

La guajira 1 reporte

Magdalena 1 reporte

Santander 1 reporte

Vichada 1 reporte

Según cifras frente al año anterior los casos disminuyeron, mientras en el año 2025 se registraron 449 entre enero y diciembre, este año entre enero y octubre se reportan 162.

La entidad reiteró que el reclutamiento de menores constituye una grave vulneración de sus derechos y llamó a fortalecer las medidas de prevención y protección, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.