Juventus regresó al triunfo en la Liga de Italia luego de imponerse 4-0 a Venezia por la fecha 12 del campeonato. Este resultado dejó al equipo bianconero en el sexto lugar con 21 unidades, todavía distante del líder Lazio con 32 puntos.

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El primer gol del encuentro tardó en llegar: lo hizo Nick Woltemade al minuto 53′, luego de haber ingresado para el segundo tiempo. El segundo llegó al minuto 59 mediante Teun Koopmeiners, tras pase del alemán Woltemade.

Cabal y su tercer gol con Juventus

El caleño tuvo resiliencia y decidió quedarse a principio de temporada a competir un lugar en el club, ante el interés que hubo de parte de otros equipos. Si bien comenzó la campaña sin jugar, desde finales de octubre acumula ocho partidos consecutivos sumando minutos.

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Frente al Venezia actuó como titular y tuvo una buena presentación, que terminó premiada con un gol. Centro desde la derecha de Edon Zhegrova y remate de cabeza contundente de Cabal para poner el 3-0 parcial. Kolo Muani marcó el 4-0 de penal.

Este fue el tercer gol de Juan David Cabal desde que llegó a Juventus y el primero de la temporada. Había marcado la campaña anterior en el empate 1-1 con Atalanta y en el triunfo 0-1 frente a Bolonia.

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Cabal salió sustituido al minuto 74 para darle paso a Andrea Cambiasso y terminó con una de las mejores calificaciones del partido, con 8.1. De hecho, igualó con sus compañeros Bremer y Koopmeiners.

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Por su parte, Jhon Janer Lucumí no tuvo acción en este encuentro de la Juventus por decisión técnica, siendo Lloyd Kelly el que salió al campo en su lugar.

Juventus volverá a jugar el próximo jueves por la Europa League frente al Omonia de Chipre, mientras que por Serie A se enfrentará el fin de semana ante Como en calidad de visitante.