Cruce de declaraciones entre Yerry Mina y Spalletti: “Nos desvió del buen camino por sus actitudes”

El empate 1-1 entre Cagliari y Juventus dejó un nuevo episodio de tensión alrededor de Yerry Mina. El defensor colombiano protagonizó varios roces durante el compromiso disputado en Cerdeña, lo cual incomodó a los jugadores rivales y terminó por colmar la paciencia de Luciano Spalletti, entrenador del conjunto turinés.

La molestia del técnico

El técnico italiano cuestionó las acciones del central, a quien señaló por influir en el desarrollo del partido con sus gestos y comportamientos. Entre los momentos que generaron molestia estuvieron los enfrentamientos con los atacantes de Juventus y una acción en la que Mina permaneció en el suelo, aparentemente para consumir tiempo.

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“Como el año pasado, Mina nos desvió del buen camino con su comportamiento, y de vez en cuando deberíamos protegernos de algunas de sus actitudes”, manifestó Spalletti después del encuentro. El entrenador también destacó que los equipos que ganan cuentan con carácter y fortaleza para afrontar este tipo de situaciones.

Además, durante el partido terminaron expulsados el mismo Spalletti y el técnico de Cagliari, Fabio Pisacane, tras un enfrentamiento entre ambos.

La respuesta de Mina

El colombiano no tardó en responder a los cuestionamientos. Al ser consultado sobre las críticas de Spalletti y la posibilidad de que su comportamiento fuera antideportivo, Mina aseguró que no había escuchado las declaraciones del italiano y defendió su manera de competir.

“Le dije que lo amo, entrenador. Estoy jugando mi fútbol y seguiré adelante”, expresó el defensor, en una respuesta que algunos interpretaron como irónica.

La controversia no es nueva para el jugador de Cagliari. En otras ocasiones, entrenadores y rivales han criticado su forma de afrontar los duelos, marcada por los gestos, la provocación y la presión psicológica sobre sus adversarios.

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Sin embargo, Mina mantiene su postura y considera que la picardía forma parte de su fútbol. El cruce con Spalletti reavivó el debate sobre los límites entre la estrategia competitiva y las conductas antideportivas dentro de la cancha, una discusión que vuelve a tener al colombiano como protagonista en la Serie A.

El próximo duelo del equipo del colombiano será frente al Monza el próximo 19 de octubre a las 11:30 a.m., por Liga Italiana.