Doblete colombiano en Italia: Daniel Mosquera fue el héroe del Hellas y es el goleador de la Serie B

Doblete colombiano en Italia: Daniel Mosquera firmó el empate ante Catanzaro en la Serie B. (Photo by Davide Casentini/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Daniel Mosquera volvió a ser protagonista en el fútbol italiano. El delantero colombiano marcó un doblete en el empate 2-2 entre Hellas Verona y Catanzaro, por la séptima jornada de la Serie B.

Mosquera extendió su racha goleadora desde su regreso a la competición. Pese a su actuación, el conjunto local no pudo quedarse con los tres puntos en el estadio Marcantonio Bentegodi.

El Catanzaro abrió el marcador al minuto 11′ por medio de Antonio Candela, con un remate que venció al portero Simone Perilli. Los locales buscaron reaccionar y encontraron en Mosquera la respuesta ofensiva para empatar el partido.

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Al minuto 37′ el atacante colombiano recibió una asistencia de Livramento y anotó el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, el delantero volvió a aparecer: al minuto 67′ marcó tras un pase de Sarr y puso en ventaja al Hellas Verona.

Sin embargo, la celebración local no duró hasta el final. Al minuto 75′ el árbitro sancionó un penalti a favor del Catanzaro, que fue convertido por Emanuele Pecorino. El 2-2 se mantuvo hasta el pitazo final, pese a que el Verona tuvo más iniciativa ofensiva durante buena parte del compromiso.

Un regreso goleador

Mosquera, campeón con Atlético Bucaramanga en 2024, atraviesa un buen momento después de superar una larga lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

El colombiano apenas ha disputado tres de los siete partidos del Hellas Verona en esta temporada de la Serie B, pero ya suma seis anotaciones.

El atacante había firmado dobletes ante Vicenza y Modena antes de repetir la hazaña frente al Catanzaro. Así, acumula tres partidos consecutivos con dos goles, una racha que lo consolida como una de las principales armas ofensivas del equipo italiano.

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Con el empate, el Hellas Verona llegó a ocho puntos y se ubicó en la novena posición de la tabla. Aunque el doblete de Mosquera no fue suficiente para asegurar la victoria, el colombiano volvió a demostrar su capacidad goleadora tras su recuperación.

El colombiano Mosquera lidera la tabla de artilleros igualado con Cristian Shpendi, delantero del Cesena. Los sigue con cinco tantos Francesco Ruocco, del Montova.