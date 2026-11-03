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03 nov 2026 Actualizado 13:44

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Audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Londres se aplazaría para 2027: estas serían las razones

La Fiscalía presentó este martes 3 de noviembre de 2026 historial de búsqueda de veneno en el caso de Zulma Guzmán.

Audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Londres se aplazaría para 2027: estas serían las razones

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Caracol Radio conoció que el proceso judicial para la extradición de Zulma Guzmán ha sufrido importantes retrasos en la corte número uno de Londres debido a la presentación de nuevos documentos de imputación por parte de la Fiscalía General de Colombia.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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