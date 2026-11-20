Deportivo Cali recibirá a Millonarios en el segundo partido del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana . El encuentro se disputará el próximo viernes 20 de noviembre, a las 8:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca.

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Ambos equipos comparten el Grupo B junto a América de Cali y Atlético Bucaramanga, en una zona en la que cada punto será determinante en la lucha por conseguir un lugar en la gran final.

Cali y Millonarios, con antecedentes de mucha igualdad

En su último enfrentamiento por la fase del todos contra todos, Deportivo Cali y Millonarios igualaron 1-1 en El Campín, el pasado 10 de septiembre, en un compromiso correspondiente a la quinta fecha del campeonato. Ahora volverán a encontrarse, esta vez en Palmaseca y con la necesidad de comenzar los cuadrangulares sumando de a tres.

En los últimos ocho enfrentamientos oficiales por Liga entre ambos equipos, disputados entre marzo de 2023 y septiembre de 2026, el balance refleja una marcada paridad: cinco empates, dos victorias para Millonarios y una para el conjunto vallecaucano.

Los triunfos del equipo bogotano fueron por 2-0 en marzo de 2023 y 1-0 en octubre de 2024, mientras que los Azucareros se impusieron 3-1 en febrero de 2025.

Los cinco compromisos restantes terminaron igualados: 0-0 en agosto de 2023, 1-1 en marzo de 2024, 3-3 en agosto de 2025, 0-0 en febrero de 2026 y 1-1 en septiembre del mismo año.

Fecha y hora de Cali Vs Millonarios

Fecha: Viernes 20 de noviembre

Hora: 8:40 PM

Lugar: Estadio Deportivo Cali