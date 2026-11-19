La organización no gubernamental CHS Alternativo, junto con entidades de cooperación española y alemana, presentó este jueves en Lima dos guías dirigidas a periodistas: una sobre trata de personas y otra sobre violencia de género. Los documentos buscan ofrecer herramientas para informar sobre estos delitos sin reproducir estereotipos ni contribuir a la normalización de la violencia.

Durante la presentación, el director de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, advirtió que las mujeres, niñas y adolescentes son las principales víctimas de estas formas de violencia. Según las cifras expuestas, el 80 % de las víctimas de violencia son mujeres, se registran 35 denuncias diarias por violencia y siete por trata de personas.

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Además, Valdés señaló que los medios de comunicación tienen un papel fundamental para que la sociedad reconozca estas problemáticas. También advirtió que factores como la migración, la pobreza y el uso de la tecnología están transformando los escenarios en los que ocurre la trata de personas.

Evitar la revictimización en las noticias

Por su parte, la periodista de investigación Elizabeth Salazar llamó la atención sobre la manera en que las audiencias consumen contenidos relacionados con la violencia en redes sociales. Advirtió que la exposición constante a estos hechos, que muchas veces se ven rápidamente y sin mayor reflexión, puede generar indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas.

Por eso, insistió en la necesidad de replantear la forma de contar estas historias. Una cobertura responsable, explicó, no debe depender de que las sobrevivientes expongan públicamente sus testimonios, sino que debe ofrecer contexto y explicar las causas y dimensiones de estos delitos.

En esa misma línea, los manuales incluyen ejemplos de buenas y malas prácticas periodísticas, explicaciones de conceptos, errores frecuentes y recomendaciones para evitar la revictimización. También ofrecen orientaciones específicas según el medio de comunicación, incluidas las redes sociales, y fuentes expertas para consultar durante las coberturas.

Un llamado a informar con responsabilidad

La secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Miriam Larco, también cuestionó el tratamiento sensacionalista que todavía reciben algunas historias de violencia. Recordó que detrás de cada noticia hay personas cuyos derechos deben ser respetados y que el lenguaje utilizado por los medios puede influir en la manera en que la sociedad entiende estos problemas.

Finalmente, las dos guías serán distribuidas entre periodistas y medios de comunicación. Su elaboración contó con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la organización alemana Pan para el Mundo (BROT).