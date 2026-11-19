Ocho meses después del asesinato de Esilda del Carmen Reyes Martínez, ocurrido en el barrio Ternera de Cartagena, las autoridades reportaron la captura de uno de los hombres señalados de participar en el crimen. Se trata de Luis Gustavo Chávez Hernández, conocido como alias ‘El Mello’, quien fue detenido el pasado 11 de noviembre en el municipio de Caucasia, Antioquia.

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De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026, cuando la mujer, de 68 años, regresaba a su vivienda después de retirar cuatro millones de pesos de una entidad financiera ubicada en un centro comercial de la ciudad. Varios hombres que se movilizaban en motocicletas la interceptaron para robarle el bolso.

Durante el asalto, uno de los sujetos le arrebató sus pertenencias y, ante la resistencia de la víctima, le disparó. La adulta mayor fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

La investigación permitió identificar a Chávez Hernández como el posible autor material del homicidio. Para ello, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, realizaron reconocimientos fotográficos y recopilaron entrevistas y testimonios.

Tras su captura, alias ‘El Mello’ fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.