Una de las principales alertas está relacionada con la propuesta de disminuir en un 20 % los recursos destinados al pago de personal en 2028. Los funcionarios consideran que este ajuste podría dejar sin continuidad algunos cargos temporales y frenar la apertura de nuevos juzgados. El resultado, advierten, sería una mayor acumulación de procesos y tiempos de espera más largos para quienes acuden a la justicia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La otra disposición que genera inconformidad plantea retirar el beneficio tributario aplicado a los gastos de representación de jueces y otros funcionarios judiciales. Este cambio implicaría un aumento en los impuestos que deben pagar sobre sus ingresos.

La Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales también cuestionó el alcance de la iniciativa. Según sus cálculos, la Rama Judicial tendría para 2027 un presupuesto de $11,53 billones, pese a que sus necesidades ascienden a $17,53 billones, lo que representa un faltante del 34 %. La organización advierte que los recortes podrían afectar incluso cargos de carrera y comprometer la operación de algunos despachos.

Ante este panorama, la Federación pidió al Congreso revisar las medidas, excluir a la Rama Judicial y a la Fiscalía de los recortes de personal y mantener la exención tributaria. Además, solicitó abrir un espacio de discusión pública antes de avanzar con la aprobación del proyecto.