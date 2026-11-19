Jueces de Cartagena alertan sobre posible cierre de juzgados por recortes del Gobierno
Los funcionarios advierten que la reducción de recursos para personal podría dejar despachos sin suficientes trabajadores
Una de las principales alertas está relacionada con la propuesta de disminuir en un 20 % los recursos destinados al pago de personal en 2028. Los funcionarios consideran que este ajuste podría dejar sin continuidad algunos cargos temporales y frenar la apertura de nuevos juzgados. El resultado, advierten, sería una mayor acumulación de procesos y tiempos de espera más largos para quienes acuden a la justicia.
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La otra disposición que genera inconformidad plantea retirar el beneficio tributario aplicado a los gastos de representación de jueces y otros funcionarios judiciales. Este cambio implicaría un aumento en los impuestos que deben pagar sobre sus ingresos.
La Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales también cuestionó el alcance de la iniciativa. Según sus cálculos, la Rama Judicial tendría para 2027 un presupuesto de $11,53 billones, pese a que sus necesidades ascienden a $17,53 billones, lo que representa un faltante del 34 %. La organización advierte que los recortes podrían afectar incluso cargos de carrera y comprometer la operación de algunos despachos.
Ante este panorama, la Federación pidió al Congreso revisar las medidas, excluir a la Rama Judicial y a la Fiscalía de los recortes de personal y mantener la exención tributaria. Además, solicitó abrir un espacio de discusión pública antes de avanzar con la aprobación del proyecto.