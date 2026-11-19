Alcaldía pide respaldo a MinEducación para seguir con la transformación educativa de Cartagena
Durante su encuentro con la ministra Ilva Myriam Hoyos, Dumek Turbay presentó los avances de su administración
ativas se encontraba en mal estado y el 84 % de los colegios registraba bajos niveles de desempeño. Según el balance presentado, también se han logrado avances en indicadores como la deserción escolar, que pasó del 7 % al 3,4 %, y la reprobación, que disminuyó del 9,2 % al 7 %.
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En materia de alimentación escolar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de atender a 99.202 estudiantes a 106.487. Asimismo, los comedores escolares aumentaron de 17 a 73, con capacidad para entregar 42.302 almuerzos diarios.
La administración también destacó el crecimiento de las oportunidades de acceso a la educación superior: el número de estudiantes becados pasó de 3.274 a 6.600, mientras que el tránsito inmediato de bachilleres hacia la educación superior llegó al 56,1 %.
Sin embargo, el alcalde insistió en que estos resultados necesitan continuidad y acompañamiento de la Nación. Por eso, presentó seis solicitudes al Ministerio de Educación: continuar la recuperación y construcción de colegios, revisar la financiación del PAE, gestionar la incorporación de 300 docentes, renovar los procesos de formación de maestros, ajustar los modelos de administración escolar e impulsar la transformación tecnológica de las aulas.