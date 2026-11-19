ativas se encontraba en mal estado y el 84 % de los colegios registraba bajos niveles de desempeño. Según el balance presentado, también se han logrado avances en indicadores como la deserción escolar, que pasó del 7 % al 3,4 %, y la reprobación, que disminuyó del 9,2 % al 7 %.

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En materia de alimentación escolar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de atender a 99.202 estudiantes a 106.487. Asimismo, los comedores escolares aumentaron de 17 a 73, con capacidad para entregar 42.302 almuerzos diarios.

La administración también destacó el crecimiento de las oportunidades de acceso a la educación superior: el número de estudiantes becados pasó de 3.274 a 6.600, mientras que el tránsito inmediato de bachilleres hacia la educación superior llegó al 56,1 %.

Sin embargo, el alcalde insistió en que estos resultados necesitan continuidad y acompañamiento de la Nación. Por eso, presentó seis solicitudes al Ministerio de Educación: continuar la recuperación y construcción de colegios, revisar la financiación del PAE, gestionar la incorporación de 300 docentes, renovar los procesos de formación de maestros, ajustar los modelos de administración escolar e impulsar la transformación tecnológica de las aulas.