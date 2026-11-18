La Superintendencia de la Economía Solidaria designó a Herbert Giovanni Álvarez Cruz como nuevo agente especial de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud, en reemplazo de Bayron Arrieta Jiménez, quien presentó su renuncia del cargo mediante la Resolución 2026140007025 del 17 de noviembre de 2026.

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La decisión se adoptó en el marco del proceso de intervención administrativa que enfrenta la cooperativa, cuya sede principal se encuentra en Cartagena, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sentencia de segunda instancia del 9 de noviembre, revocara el fallo de primera instancia que había dejado sin efectos temporalmente las resoluciones de intervención y ordenado la entrega de la administración a la Asamblea General de Delegados.

Con ese pronunciamiento judicial, las resoluciones mediante las cuales se ordenó la toma de posesión para administrar Coosalud y su posterior prórroga recuperaron su plena validez, presunción de legalidad y fuerza ejecutoria, según explicó la Superintendencia en el acto administrativo.

En ese contexto, la entidad determinó designar a un nuevo agente especial para garantizar la continuidad del proceso de intervención. De acuerdo con la resolución, Herbert Giovanni Álvarez Cruz se encontraba inscrito desde el 12 de diciembre de 2025 en la lista de candidatos para procesos de intervención y cumplía con los requisitos exigidos para ejercer el cargo.

El documento también establece que el agente especial saliente deberá realizar la entrega formal y material de los asuntos a su cargo, además de presentar una rendición de cuentas sobre su gestión ante la Superintendencia.

Por su parte, Álvarez Cruz tendrá un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la notificación de la resolución, para entregar un informe detallado sobre el estado actual del proceso de toma de posesión. Con esta información, la Superintendencia evaluará las medidas administrativas que correspondan.

La intervención de Coosalud para administrar fue ordenada inicialmente el 14 de marzo de 2025 por un periodo de un año y posteriormente prorrogada por otro año, mediante una resolución del 10 de marzo de 2026. Esta última medida mantiene su vigencia hasta marzo de 2027.