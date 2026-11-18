El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de la elección de Yadira Morales Roncallo como contralora distrital de Cartagena para el periodo 2026-2029. La decisión, adoptada el pasado 12 de noviembre por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, permite que la funcionaria continúe en el ejercicio de su cargo mientras avanza el proceso judicial que cuestiona su designación.

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La controversia está relacionada con uno de los requisitos de la convocatoria pública: la certificación de antecedentes disciplinarios que presentó Morales Roncallo, expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los demandantes consideran que el documento no correspondía al exigido en las reglas del proceso de selección.

Sin embargo, el alto tribunal consideró que, en esta etapa procesal, no existen elementos suficientes para demostrar que la contralora incumplió las condiciones establecidas. También advirtió que la convocatoria no especificó con claridad la denominación ni el contenido exacto del certificado que debían presentar los aspirantes.

Por esta razón, los magistrados determinaron que la discusión sobre la equivalencia jurídica entre los documentos deberá resolverse en la sentencia definitiva y no mediante una medida cautelar de suspensión.

El pronunciamiento mantiene los efectos de la elección realizada el 12 de marzo de 2026, cuando Morales Roncallo obtuvo 14 votos favorables en el Concejo Distrital de Cartagena.

No obstante, el proceso judicial continúa. Actualmente, cinco demandas de nulidad electoral se encuentran acumuladas en el Tribunal Administrativo de Bolívar, despacho que deberá estudiar de fondo los cuestionamientos presentados contra la elección.