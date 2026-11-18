Las centrales obreras convocaron para este jueves 19 de noviembre, marchas en varias ciudades del país, entre ellas, Bogotá, Medellín Cali y Barranquilla, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico y otras medidas del Gobierno nacional.

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Fecode también se hará present en la marcha en la capital del Atlántico, en defensa de la educación pública como derecho fundamental y la defensa de los recursos del SGP

A pesar de que el presidente Abelardo de La Espriella, durante su más reciente alocución presidencial, afirmó que no impondrá estas tarifas a alimentos de primera necesidad, los sindicatos mantuvieron las marchas en diferentes ciudades para este jueves.

Punto de encuentro en Barranquilla

En Barranquilla las marchas iniciarán a las 8 am en el colegio Inem en la calle 30.

“Luego los manifestantes se trasladarán hasta la carrera 8, donde se van a establecer algunas ollas comunitarias. Los organizadores de la marcha anunciaron a los transportadores que eviten circular por la calle 30, porque estará totalmente congestionada con los manifestantes”. Así lo aseguró Henry Gordon, presidente de la Cut Atlántico.

La marcha en medio del paro nacional en la capital del Atlántico se extenderá durante todo el día.