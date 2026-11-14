Se cancela el acto de campaña del presidente Sánchez con Lula por una afonía del líder brasileño

El Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez ha decidido cancelar el acto de campaña electoral previsto para el lunes en Madrid que iba a consistir en un diálogo entre el presidente del Gobierno español y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por una afonía de este.

Sin embargo se mantiene el encuentro previsto entre ambos en la Moncloa, sede del ejecutivo español.

Fuentes de la ejecutiva socialista informaron a EFE de que no será posible realizar el acto electoral, una conversación pública entre Sánchez y Lula en una sede del sindicato socialista UGT.

Fuentes de Moncloa, por su parte, indicaron que sigue en la agenda del lunes la visita institucional del recientemente reelegido presidente brasileño al jefe del Gobierno español y candidato socialista a la reelección. Lula iba a apoyar a Sánchez en la campaña para las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

Según se informó este jueves, Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, donde se encuentra tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía).

En su encuentro con Sánchez, está previsto que ambos mandatarios aborden las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales, como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Lula viajará a España después de que finalmente no estuviera presente en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid la pasada semana.

Esta será la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.