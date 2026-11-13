Su esposa tiene tres meses de embarazo: el drama familiar tras la muerte del soldado Yair Méndez

Soldado Profesional Yair Jesús Méndez Bonza. / Foto: Cortesía de la familia del militar.

Catatumbo

Con muchas inquietudes, así se encuentran los familiares del soldado profesional Yair Jesús Méndez Bosa, una de las víctimas mortales del más reciente ataque con drones presentado en la región del Catatumbo este jueves 12 de noviembre.

En diálogo con Caracol Radio, Omar Arango, cuñado del militar, recordó entre lágrimas la vocación de su familiar y denunció las posibles irregularidades relacionadas con las condiciones en las que habrían sido enviado a desarrollar operaciones en el Catatumbo.

Más información Venezuela ofrece cooperación a Colombia para reforzar seguridad en la frontera y combatir criminales

La familia denuncia presuntas irregularidades con la canina que acompañaba al soldado

De acuerdo con Omar, el uniformado habría sido enviado al territorio en compañía de la canina que estaba bajo su responsabilidad, a pesar las indicaciones veterinarias que daban a conocer restricciones para permanecer en campo.

La familia del uniformado indicó que, a pesar de las indicaciones, el soldado profesional fue enviado a territorio en compañía de la canina.

Más información Caída de árbol en Cúcuta dejó afectados a dos vendedores informales y un local comercial

“Tenía una dificultad, una historia clínica donde la perra no debería estar en el área de operaciones. Él debería estar en una base con la perra”, manifestó Arango durante la entrevista.

Por lo anterior, al parecer los altos mandos militares le habían indicado al soldado profesional que ingresaría únicamente a un proceso de reentrenamiento con el animal. Sin embargo, esto no se habría llevado a cabo.

Más información Cinco personas judicializadas por presunta fabricación ilegal de medicamentos en Villa del Rosario

“Él ingresaba solo a reentrenamiento con la perra y después del reentrenamiento lo ingresaba a una base, y salió fue patrullando con la perra”, relató Arango, quien además aseguró que el soldado profesional, al parecer, falleció tratando de proteger a la canina.

“Él perdió la vida también por salvar a la perra, porque apenas empezaron con eso, él fue corriendo para coger y soltar a la perra”, señaló.

¿Cómo fue la última conversación del soldado Yair Méndez con su familia?

Más información A la cárcel presunto responsable del asesinato de un líder comunal en Cucutilla, Norte de Santander

La última comunicación que logró tener el soldado profesional con su familia fue horas previas al ataque presentado en la región del Catatumbo.

De acuerdo con Arnulfo Méndez, padre del militar, su hijo lo llamó para saber cómo le había ido a su mamá en una cita médica que tenía, les comentó que estaba bien y que se encontraban desarrollando labores en la zona (Catatumbo).

“Me dijo: ‘Papi, estamos bien’. Le dije: ‘Papi, ¿van caminando?’. Me respondió: ‘Nos abrieron por una trocha, pero vamos bien, papi, vamos bien’”, recordó Arnulfo.

Más información Cúcuta se prepara para el Congreso Empresarial Sin Fronteras 2026

Horas después, cuando Arnulfo, padre del soldado profesional, regresó a su casa a almorzar, se enteró por una llamada telefónica de los compañeros de su hijo, del ataque presentado en zona rural de Tibú, donde Yair Méndez perdió la vida.

Según Arnulfo, sobre las 6:00 de la tarde recibió la llamada oficial por parte del Ejército, donde le confirmaban la muerte de su hijo.

“Hasta el presente no ha vuelto a haber nada de ellos. Aquí estamos a la espera, a ver qué me comentan”, expresó.

Más información Fue capturado el empresario Arvey Duque por miembros del Gaula y la Fiscalía

Yair llevaba 11 años en el Ejército y esperaba su primer hijo

Sus últimos 11 años, Yair Méndez los dedicó al Ejército Nacional, institución hacia la cual sentía un profundo respecto.

“Él era muy entregado a lo que le gustaba hacer, que era su perro y sus armas. Él era feliz, no le gustaba estar en base, le gustaba estar patrullando”, recordó su padre.

Más información Al menos 16 viviendas han sido destruidas tras el lanzamiento de drones en zona rural de Tibú

Sin embargo, uno de los dolores que más tiene en la actualidad la familia, tras la muerte del soldado profesional, es que su esposa se encuentra en embarazo. Yair iba a ser papá por primera vez.

Su muerte también deja un profundo vacío entre sus padres, a quienes, según sus seres queridos, siempre procuró acompañar y ayudar.

“Vivía y moría por sus viejos”, expresó Arnulfo Méndez al recordar el amor que el uniformado sentía por su familia.

Más información Al menos 16 viviendas han sido destruidas tras el lanzamiento de drones en zona rural de Tibú

“Esta guerra no nos lleva a ninguna parte”: el llamado de la familia

La familia Méndez Bonza aprovechó para enviar su mensaje al Gobierno nacional y a los grupos armados con presencia en la región del Catatumbo.

“Esto de la guerra no nos lleva a ninguna parte. Todos somos seres humanos, tanto ellos como los militares. Ya basta de estos drones que están haciendo daño”, manifestó.

Además, insistió en que el país necesita medidas que permitan frenar la violencia y evitar que más familias tengan que atravesar una tragedia como la que hoy enfrenta la suya.