A la cárcel presunto responsable del asesinato de un líder comunal en Cucutilla, Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas la judicialización de un presunto sicario de un líder comunal. Hechos ocurridos en el mes de enero del presente año en el municipio de Cucutilla, en Norte de Santander.

De acuerdo con el ente investigador, “un supuesto trabajo de transporte fue la excusa que utilizaron las disidencias de la FARC para atraer al yerno del líder comunal Carlos Andrés Sánchez Hernández hasta un lugar donde pretendían asesinarlo. El dirigente lo acompañó para orientarlo en la ruta y murió durante el ataque armado”.

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Los hechos ocurrieron el 13 de enero del 2026 en zona rural de ese municipio y, de acuerdo con la investigación, “habrían sido ordenados por integrantes del autodenominado frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC”.

Así habrían planeado el ataque contra el familiar del líder comunal

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía dejaron en evidencia que “en diciembre de 2025, cabecillas del autodenominado frente Jaime Martínez ordenaron a Edinson Fernando Lame Mosquera y a otra persona causarle la muerte al familiar del líder porque supuestamente conocía información sobre los movimientos del grupo ilegal”.

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Para lograr su objetivo criminal, los señalados responsables, entre ellos Edinson Fernando Lame Mosquera, se habrían desplazado desde el sur del país hasta Cúcuta, donde contactaron al hombre y le ofrecieron realizar un supuesto trabajo de transporte de un vehículo desde Pamplona hacia la capital nortesantandereana.

La cita fue programada para el 13 de enero de 2026. Ese día, el líder comunal decidió acompañar a su yerno para ayudarlo a orientarse durante el recorrido.

El líder comunal murió en el lugar del ataque

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Así mismo, la investigación permitió conocer que los dos hombres fueron recogidos en el punto previamente acordados y trasladados en motocicletas. Sin embargo, “durante el recorrido, en un paraje solitario, fueron atacados con machetes”.

En este hecho, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía, “Sánchez Hernández murió en el lugar, mientras que su familiar sufrió algunas heridas, pero logró escapar”.

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La investigación apunta a que el líder comunal terminó siendo víctima de un homicidio que habría sido planeado inicialmente contra su familiar.

Presunto responsable aceptó los cargos y fue enviado a prisión

Por lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Lame Mosquera los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa.

El procesado aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.