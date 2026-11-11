Cúcuta se prepara para el Congreso Empresarial Sin Fronteras 2026. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

La Cámara de Comercio de Cúcuta hizo el lanzamiento oficial del Congreso Empresarial Sin Fronteras 2026, espacio que busca fortalecer las capacidades de empresarios, emprendedores, comerciantes y profesionales de Norte de Santander, mediante conocimientos y herramientas para impulsar sus negocios y ampliar sus oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

“Estaremos desarrollando este Congreso Empresarial Sin Fronteras con 10 ponentes, ocho de nivel nacional y un argentino que llega a visitarnos para hablar de inteligencia artificial”, señaló Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

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Inteligencia artificial, finanzas y marketing digital, entre los temas del congreso

Este Congreso, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, tendrá una importante agenda académica con asuntos como finanzas, crédito, inversión, comercio electrónico (e-commerce), marketing digital, estrategias de pauta publicitaria y los nuevos hábitos de consumo.

“Queremos demostrar que entre empresarios, emprendedores, comerciantes y profesionales hay una gran necesidad de romper los paradigmas para vencer las fronteras que muchas veces están desde características geográficas, físicas y mentales”, manifestó Castillo.

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Destacó que, al ser Cúcuta una ciudad fronteriza, es importante tener siempre presente el mercado potencial de negocios que tiene esta capacidad, que no se limita solamente a una ciudad o región. “Entender que el comprador puede estar en el resto del mundo” es uno de los mensajes centrales de este encuentro.

¿Cuánto cuesta la entrada y cómo comprar las boletas?

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A la fecha ya hay un 80% de la boletería vendida. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta resaltó que quienes estén interesados en asistir, podrán adquirir su boleta, que tiene un costo de 100.000 pesos por persona. Sin embargo, los interesados podrán obtener un descuento del 30% utilizando el código promocional FRONTERA2026 durante el proceso de compra.

La inscripción incluye la participación en el evento, certificación y una agenda especial cuya portada rinde homenaje a la antigua ruta del tranvía de Cúcuta de 1876.