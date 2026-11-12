Cinco personas judicializadas por presunta fabricación ilegal de medicamentos en Villa del Rosario. / Foto: Fiscalía.

Villa del Rosario

En un proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación que busca combatir conductas que ponen en riesgo la salud pública, cinco personas fueron judicializadas en el municipio de Villa del Rosario, señalados por su presunta participación en la fabricación ilegal de medicamentos.

Las acciones judiciales se llevaron a cabo en un inmueble ubicado dentro del casco urbano del municipio, así como en la frontera con Venezuela, en el barrio La Parada.

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Durante el operativo fueron capturados:

Hermenegildo Rivera Corredor.

Miguel Ángel Rivera Córdoba.

Javier Mauricio Rivera Córdoba.

Denis Mairud García.

Mayerlis Ballena García.

Incautaron medicamentos, insumos químicos y elementos para el reempaque

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De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, “en los inmuebles intervenidos fueron incautados medicamentos de alta rotación de diferentes laboratorios farmacéuticos, productos cosméticos, materias primas, insumos químicos, envases, etiquetas, instrumentos de pesaje y otros elementos que estarían relacionados con actividades de preparación, acondicionamiento y reempaque de estos productos”.

Lo incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes como parte de los elementos recopilados durante el proceso investigativo.

Las cinco personas fueron imputadas por corrupción de productos médicos

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La información entregada por las autoridades da cuenta que la Fiscalía presentó a los cinco capturados ante un juez de control de garantías de la ciudad de Cúcuta, quien les imputó el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados.

Además, que “por disposición judicial, Javier Mauricio Rivera Córdoba, Denis Mairud García y Mayerlis Ballena García fueron afectados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria”.

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Mientras que “Hermenegildo Rivera Corredor y Miguel Ángel Rivera Córdoba deberán presentarse ante la autoridad competente cuando sean requeridos, en cumplimiento de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad”.