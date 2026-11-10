Al menos 16 viviendas han sido destruidas tras el lanzamiento de drones en zona rural de Tibú

Norte de Santander

A través de un video compartido en redes sociales, un líder comunal de la vereda El Diamante, zona rural de Tibú, en Norte de Santander, denuncia que los continuos ataques con drones han destruido 16 viviendas.

De acuerdo con el testimonio de este líder comunal, quien se identificó como Olivo, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, los hechos han dejado varias personas muertas y otro número más de heridos.

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En este mismo video, el hombre muestra el cuerpo de una de las víctimas, que está en ese sector, tapado con sábanas.

“Que el Gobierno se pellizque, que mire cómo son las cosas, lo que nosotros tenemos acá”, expresó al hacer un llamado público para que se conozca la magnitud de las afectaciones.

La población civil, en medio de los hechos violentos

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Este líder comunal aseguró que las viviendas afectadas son de civiles y cuestionó que la comunidad termine sufriendo las consecuencias del conflicto armado en el territorio.

“Son viviendas de civiles. Entonces, la guerra es contra nosotros los civiles. Yo creo que es una cosa muy absurda. Eso no debe ser”.

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Según su denuncia, las afectaciones no serían un hecho aislado. Indicó que anteriormente se habían registrado daños en otras viviendas y que la situación continúa generando incertidumbre entre los habitantes.

“Ya habían 12 viviendas destruidas, más cuatro de la noche, y no sé hasta dónde vamos a llegar”, señaló.