Operaciones militares en el Catatumbo podrían desatar nuevas retaliaciones: Secretario de Seguridad

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Norte de Santander.

La recuperación del control territorial en el Catatumbo representa uno de los principales desafíos para la Fuerza Pública en Norte de Santander, en medio de una nueva escalada de violencia que deja militares y civiles heridos y muertos.

Así lo reconoció el secretario de Seguridad departamental, George Quintero, durante una entrevista en el programa 6AMW de Caracol Radio, en la que advirtió que las operaciones militares pueden generar nuevas retaliaciones de los grupos armados ilegales.

“Fueron cuatro años donde estos grupos al margen de la ley crecieron, se tomaron el control, y obviamente ahorita retomarlo va a generar bastantes problemas. El Estado enfrenta dificultades para recuperar la presencia institucional en zonas afectadas por la confrontación”, afirmó el funcionario.

Las declaraciones se conocen después del ataque contra tropas del Ejército en Tibú, que dejó cuatro militares muertos y cinco heridos, y de la acción con drones cargados con explosivos en el corregimiento de Filo el Gringo, en El Tarra, donde diez civiles resultaron heridos, según los reportes conocidos.

Los ataques con drones mantienen en alerta al departamento

Durante la entrevista, Quintero explicó que la jornada anterior también estuvo marcada por el cierre de una vía en Tibú por parte de un grupo armado ilegal.

Según relató, la Fuerza Pública logró llegar al lugar y restablecer la movilidad en menos de una hora.

Sin embargo, durante las operaciones que se desarrollaban en la zona se produjo el ataque contra los militares.

A esta situación se sumaron enfrentamientos entre grupos armados en sectores limítrofes entre Sardinata y Tibú, con afectaciones a personas ajenas a la confrontación y la evacuación de instituciones educativas.

“La afectación con la comunidad es lo que más preocupa. Las acciones para recuperar el control de estos territorios tienen consecuencias para los habitantes”, señaló el secretario.

Frente a la utilización de drones explosivos, el funcionario también se refirió a las dificultades que representa la extensa frontera con Venezuela.

Según dijo, habitantes de la zona le manifestaron a las autoridades que los dispositivos utilizados en el ataque contra los militares habrían salido desde territorio venezolano.

“Es bastante complejo poder, digamos, para los militares tener una ofensiva mientras no hay una posición también clara (…) de nuestro hermano país de Venezuela”, manifestó Quintero.

Más de 50.000 hectáreas de coca, entre los factores de la crisis

Quintero sostuvo que, además de las operaciones militares, la situación de orden público está relacionada con factores estructurales que han permitido la permanencia de los grupos armados ilegales en la región.

“Tenemos más de cincuenta mil hectáreas de arbusto de coca y hay unas problemáticas sociales desde hace mucho tiempo”, indicó.

El funcionario señaló que se ha incrementado el pie de fuerza y se han desarrollado operaciones militares, incluidos bombardeos.

Sin embargo, la continuidad de los ataques evidencia las dificultades para contener la capacidad de acción de las estructuras ilegales.

La advertencia del secretario se produce en un escenario en el que el uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una amenaza para los uniformados y las comunidades rurales, mientras persisten los enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial.

Alertan por amenazas en otros municipios de Norte de Santander

Durante la conversación con Caracol Radio, Quintero también se refirió a las condiciones de seguridad en municipios que no hacen parte del Catatumbo, pero que enfrentan riesgos asociados a la presencia y el tránsito de estructuras armadas ilegales.

Al mencionar zonas limítrofes con Santander y Cesar, el funcionario advirtió sobre hechos relacionados con homicidios y extorsiones, así como sobre el interés de grupos ilegales en corredores que conectan con otras regiones del país.

“Cada municipio tiene una problemática diferente, las autoridades deben responder a dinámicas de seguridad distintas en el departamento”, explicó.

La situación mantiene varios frentes de preocupación para las autoridades: la recuperación del control territorial en el Catatumbo, la protección de las comunidades frente a los ataques con explosivos y la prevención de nuevas afectaciones en otros municipios de Norte de Santander.

Escuche la entrevista completo a continuación: