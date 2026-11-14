Rescatan a odontólogo secuestrado en Cúcuta y capturan a tres personas. Foto: Abelardo de la Espriella en X.

Cúcuta.

La Policía Nacional rescató sano y salvo al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado en la mañana del viernes 13 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander.

Durante el operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a tres personas que estarían involucradas en el hecho.

El procedimiento fue dado a conocer por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien informó que la operación fue adelantada por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, los responsables exigían 100 millones de pesos a cambio de la liberación del odontólogo.

Entre los capturados se encuentra el taxista que presuntamente participó en el secuestro y otras dos personas que estarían encargadas de custodiar a la víctima.

Según lo denunciado por el padre del odontólogo, los responsables se habrían identificado como integrantes del Tren de Aragua.

Durante el operativo, la Policía incautó una pistola calibre 9 milímetros, munición, tres teléfonos celulares y el taxi que habría sido utilizado para cometer el secuestro.

Tras conocerse el resultado, el presidente destacó la actuación de los uniformados y reiteró el compromiso del Gobierno de enfrentar los delitos de secuestro y extorsión en el país.

Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en el proceso judicial para establecer su presunta responsabilidad en los hechos.