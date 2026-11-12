Venezuela ofrece cooperación a Colombia para reforzar seguridad en la frontera y combatir criminales.

Frontera

A través de un comunicado, el Gobierno de Venezuela manifestó a Colombia su disposición para fortalecer la seguridad en la frontera entre ambos países. Lo anterior, después que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le pidiera a las autoridades de su país, garantizar la seguridad en la línea fronteriza.

“Se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones”, se lee en el comunicado.

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Así mismo, en el escrito expresan que el principal objetivo será combatir las bandas trasnacionales con injerencia en esta frontera.

“Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región”.

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Norte de Santander y Táchira, puntos clave de la cooperación

Tras lo anterior, William Gómez, analista en temas fronterizos, resaltó la importancia de tal comunicación, indicando que de lograrse dicha cooperación, afectaría positivamente a Norte de Santander y el estado Táchira.

“Se recibe de manera positiva este comunicado que ha emitido la Cancillería venezolana al Gobierno de Colombia, donde manifiestan la total y plena disposición para coordinar de manera complementaria todo lo que tenga que ver con articulación y cruce de información para el tema de la seguridad fronteriza”, señaló Gómez.

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Para el analista, la articulación de las autoridades de ambos países podría facilitar los operativos contra estructuras criminales que tienen presencia en la zona de frontera.

De momento se está a la espera de la respuesta del gobierno colombiano frente a esta comunicación emitida por Venezuela.