Fue capturado el empresario Arvey Duque por miembros del Gaula y la Fiscalía

Cúcuta

Sobre el mediodía de este martes 10 de noviembre fue capturado el empresario cucuteño Arvey Duque Villamizar, por unidades del Gaula y la Fiscalía.

De acuerdo con lo conocido de manera preliminar, las autoridades adelantan varias investigaciones contra el empresario cucuteño.

¿Quién es Arvey Duque Villamizar?

Arvey Duque Villamizar es un reconocido empresario del sector agroindustrial de Norte de Santander.

Su trayectoria empresarial está relacionada con la industria de aceites vegetales y proyectos de inclusión social. En empresas como Empaquetadora del Norte, Refinorte, Café Arduvi, Fundación Arduvi.

Recientemente preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander -CORPOINDUSTRIAL-.

¿Qué dijo CORPOINDUSTRIAL tras la captura de Duque?

A través de un comunicado a la opinión pública, la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander -CORPOINDUSTRIAL- expresó que “Ante la información que ha circulado en diferentes medios y redes sociales sobre la situación que involucra a nuestro presidente, doctor Arvey Duque Villamizar, nos permitimos informar que, efectivamente, se presentó una situación que actualmente está siendo atendida ante las autoridades competentes”.

Así mismo, que “Es importante aclarar que se trata de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.

Comunicado CORPOINDUSTRIAL. Ampliar Comunicado CORPOINDUSTRIAL. Cerrar

De momento se está a la espera de información oficial por parte de las autoridades competentes.