Colombia no está preparada para cuidar a su población mayor: faltarán más de 140.000 cuidadores

Vivir más años también significa enfrentar nuevas necesidades. Colombia está envejeciendo y, mientras aumenta la población que llega a edades avanzadas, el país tiene un desafío pendiente: contar con suficientes personas preparadas para atender a quienes necesitan ayuda en su vida cotidiana, pues así lo expone la Asociación Nacional de la Economia de la Longevidad (ANDEL).

La alerta la hizo Angélica Lichilín su directora en el Congreso Nacional de Longevidad y del Cuidado Latinoamericano. Según señaló, Colombia tendrá un déficit de más de 140.000 personas en el sector del cuidado para atender a quienes, por sus condiciones de dependencia, requieren asistencia permanente.

“Vamos a estar mayores cuidando mayores”, dijo Lichilín, al advertir sobre la falta de relevo generacional y la necesidad de preparar al país para responder a una demanda que seguirá creciendo.

Su propuesta es que la formación en cuidado comience desde los colegios. Planteó que los últimos dos años de educación media puedan ofrecer orientación hacia este campo, para que los jóvenes conozcan las habilidades que requiere y las posibilidades laborales que ofrece.

La directora de ANDEL considera que no toda la preparación debe pasar por una carrera universitaria. También se pueden desarrollar programas de capacitación más cortos, apoyados en herramientas tecnológicas, que permitan formar tanto a cuidadores profesionales como a familiares que atienden a personas dependientes.

El envejecimiento también exige cambiar el mercado laboral

Para Lichilín, el cuidado es solo una parte de una transformación mucho más amplia. La longevidad también tiene efectos sobre el empleo, las finanzas, la educación y los negocios. Por eso, insistió en que las personas mayores no deben ser vistas únicamente como una población que necesita asistencia.

“Muchas veces quedan excluidas del sector laboral”, señaló al referirse a las barreras que enfrentan las personas mayores de 60 o 65 años para continuar trabajando, pese a su experiencia y conocimientos.

La directora planteó que esta población también representa una oportunidad económica. La llamada economía plateada comprende los productos, servicios y emprendimientos que responden a las necesidades e intereses de las personas mayores, desde alternativas de cuidado y bienestar hasta tecnología, formación y servicios financieros.

Sin embargo, advirtió que vivir más tiempo no garantiza llegar a la vejez en buenas condiciones. “Longevidad o más años no significa calidad de vida”, afirmó. El aumento de la esperanza de vida también puede venir acompañado de enfermedades, dependencia y necesidades de atención que deben ser previstas por las familias, el Estado y el sector privado.

El sismo dejó a más de 88.000 adultos mayores damnificados

La vulnerabilidad de esta población también quedó expuesta al revisar las consecuencias del sismo del pasado 10 de agosto. Durante el congreso, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides, indicó que uno de los impactos de la emergencia fue la afectación de 88.393 personas mayores de 60 años, en 312 municipios de 12 departamentos.

De acuerdo con las cifras presentadas por la ministra, una de cada tres perdió su vivienda o quedó con ella destruida o inhabitable. Además, 4.857 de los adultos mayores damnificados tienen más de 80 años.

Estas cifras muestran que una emergencia puede tener consecuencias especialmente difíciles para quienes tienen movilidad reducida, viven solos o dependen de otras personas para realizar actividades básicas. La pérdida de una vivienda o el desplazamiento de su entorno habitual puede dejarles mayores dificultades para acceder a alimentación, atención médica y acompañamiento.

El dato también conecta con la discusión central del encuentro: cómo garantizar que las personas mayores puedan vivir con autonomía y que quienes necesitan asistencia reciban atención oportuna, incluso en situaciones de emergencia.

El llamado de ANDEL es a dejar de tratar la longevidad únicamente como un asunto de pensiones y salud. El envejecimiento ya está transformando la vida de las familias y la economía del país; el desafío ahora es que esa transformación se traduzca en mejores condiciones para vivir y cuidar.