“Encontré el sentido a mi vida, salvar personas”: ‘Topito’, niño que rescata personas en Pereira
‘Topito’ sueña con ser rescatista o bombero y se hizo tendencia tras decir su famosa frase “ningún colombiano puede dejar solo a su país” en medio de los trabajos de rescate tras el terremoto.
“Encontré el sentido a mi vida, salvar personas”: ‘Topito’, niño que rescata personas en Pereira
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Juan Pablo Sánchez Espinel, niño conocido como ‘El Topito’ por su ayuda en el rescate de personas y mascotas en Pereira tras el terremoto, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y reveló cómo surgió ese carisma y voluntad para auxiliar a su comunidad.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...