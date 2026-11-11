Esta huelga no fue convocada en respuesta a ningún gobierno: Sindicato de Inquilinas en Madrid

España adelanta una huelga general este miércoles, 11 de noviembre, dos semanas y media antes de las elecciones generales adelantadas del día 29, para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos en el que marcará el primer parón nacional en el país con unos comicios de este tipo ya convocados, lo que ha generado acusaciones de motivaciones políticas entre la oposición.

En esta línea, Sabina Carrau, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Madrid, capital del país ibérico, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la coyuntura.

“Esta huelga general no ha sido convocada en respuesta a ningún gobierno. Esta huelga general ha sido convocada por años y años, por una década entera de crisis. Una crisis de vivienda que, además, se ha visto agravada por una crisis de servicios públicos y también de salarios. De una pérdida increíble de poder adquisitivo y, también, de una crisis para los pensionistas. No tiene nada que ver con una cuestión política, esto no es una respuesta a un gobierno, es una respuesta a todos los gobiernos, a un sistema rentista y además a la patronal”, aseveró.

Y agregó: “Nosotros estamos aquí en las calles, todo este poder popular, este clamor que estamos escuchando, para no perder lo que hemos conquistado, lo que han conquistado personas antes que nosotras, como la jornada laboral de ocho horas, el derecho al voto, las vacaciones, y ahora también el derecho a la vivienda”.

Finalmente, Carrau aseguró que en el sindicato son apartidistas y, por ello, irán en contra de cualquier gobierno que les vaya a afectar derechos.

“Aquí lo que estamos es luchando por un derecho a la vivienda, por el derecho a los servicios públicos dignos y también por unas pensiones dignas, una educación y una sanidad. Eso es independiente de cualquier gobierno. Y para todos estos derechos vamos a ir contra todos los gobiernos, sean del color que sean”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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