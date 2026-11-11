Aplazan implosión del edificio Invico en Pereira por riesgos sobre redes de servicios públicos

Pereira

La implosión controlada del edificio Invico, en Pereira, ya no se realizará el próximo 15 de noviembre, como estaba previsto. El Puesto de Mando Unificado aprobó aplazar la operación luego de que las evaluaciones técnicas identificaran posibles riesgos de afectación a las redes de servicios públicos esenciales, las cuales están relacionadas con el suministro de servicios para aproximadamente el 45 % de la ciudad.

Entre los factores que llevaron a tomar esta decisión está la cercanía de estas redes con la zona de intervención, pues los estudios geoespaciales identificaron distancias de apenas 8,5 y 7,2 metros. Por esta razón, se requieren análisis adicionales y nuevas concertaciones para establecer medidas que reduzcan el riesgo de daños durante la implosión.

También se determinó la necesidad de reforzar el mallado interno del edificio, teniendo en cuenta los recientes movimientos sísmicos y las fuertes lluvias. Ana María Cuartas Saldarriaga, gerente designada por el Fondo Milagro para Risaralda, señaló que realizar la implosión en la fecha inicialmente establecida representaría un nivel de riesgo que no es admisible para la ciudad.

“El bienestar de nuestra gente y las condiciones de seguridad de nuestro territorio serán prioridad para nosotros. Por ello, estos hallazgos obligan a reprogramar la fecha inicialmente prevista. Estamos contemplando el 29 de noviembre porque tenemos que surtir estudios técnicos adicionales que nos permitan sortear las dificultades que han aparecido en este proceso”, señaló la gerente designada por el Fondo Milagro para Risaralda.

Entretanto, la Secretaría de Infraestructura confirmó que los servicios esenciales no presentan afectaciones y que se mantiene el aislamiento y el monitoreo de la estructura.

Por otra parte, aunque la implosión fue aplazada, desde ayer martes 10 de noviembre comenzaron a aplicarse cierres viales en los alrededores del edificio Invico, como medida preventiva para proteger a peatones y conductores mientras continúa la intervención. El director de Tránsito de Pereira, Mauricio Vega López, entregó detalles sobre las restricciones.

“Vamos a cerrar en la carrera 13 con calle 14 dos carriles, vamos a dejar sobre la calle 14 en doble vía un carril y en la avenida circunvalar sólo va a quedar habilitado un solo carril subiendo. Pedimos paciencia, resiliencia y comprensión a los conductores y a los peatones restringir el paso por este sector”.

Las autoridades recomendaron atender la señalización y respetar las medidas de movilidad, ya que estas restricciones se mantendrán hasta que el edificio sea implosionado.